Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 29 août qui valent le détour.

Tennis: Leylah Fernandez c. Ekaterina Alexandrova

Crédit photo : Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

La préparation d’Alexandrova pour les Internationaux des États-Unis a été plutôt bonne. Samedi à Cleveland, elle s’est inclinée en finale contre l’Espagnole Sara Sorribes Tormo, mais elle a tout de même remporté quatre matchs qui seront bons pour la confiance. Fernandez a aussi bâti un peu de momentum avec une présence en quart de finale de cet événement tenu en Ohio. La Québécoise et la Russe, respectivement 67e et 20e au classement de la WTA, se retrouvent ainsi au premier tour à Flushing Meadows. Elles ont croisé le fer deux fois en 2022 et chacune d’entre elles a remporté un match. Fernandez joue toutefois en terrain connu puisqu’elle a atteint la finale en 2021.

Prédiction: Victoire de Leylah Fernandez – 1,85

Tennis: Matteo Berrettini c. Ugo Humbert

Crédit photo : Getty Images via AFP

En deux affrontements en carrière, Humbert n’a jamais vaincu Berrettini. L’Italien autrefois membre du top 10 est descendu à la 36e place et connaît une saison ordinaire. Son adversaire est depuis peu le Français le mieux classé de l’ATP et est en chaude lutte pour ce titre avec Adrian Mannarino. Humbert pourrait causer une certaine surprise face à celui qui a atteint le carré d’as en 2019 aux Internationaux des États-Unis, et les quarts de finale en 2021 et 2022.

Prédiction: Victoire d’Ugo Humbert – 2,39

Tennis: Venus Williams c. Greet Minnen

Crédit photo : Getty Images via AFP

Williams a certainement joué de chance en voyant son adversaire originale au premier tour, l’Espagnole Paula Badosa, déclarer forfait en raison de problèmes physiques. Plutôt que d’affronter la 48e raquette mondiale, elle rencontrera la 97e. Minnen, une joueuse peu connue sur le circuit international, a dû passer par les trois tours de qualification pour atteindre le tableau principal. Malgré ses 43 ans, l’année des sœurs Williams est encore capable de surprendre ses jeunes rivales. À Cincinnati, il y a deux semaines, elle a vaincu la 16e joueuse mondiale Veronika Kudermetova. S’il s’agit de ses derniers Internationaux des États-Unis, Venus ne voudra certainement pas partir sans une victoire.

Prédiction: Victoire de Venus Williams – 2,24