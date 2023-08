Maple Leafs: l’entraîneur gardera-t-il son emploi très longtemps?

Au cours de la saison morte, les Maple Leafs de Toronto ont pris des décisions importantes en effectuant notamment un changement au poste de directeur général et en accordant une prolongation de contrat à Auston Matthews, mais l’avenir à long terme de leur entraîneur-chef Sheldon Keefe devrait alimenter les discussions.

L’homme de 42 ans est aux commandes depuis le milieu de la campagne 2019-2020 et a quelque peu aidé sa cause en permettant à l’équipe de finalement remporter une série le printemps dernier, ce qu’elle n’avait pas accompli depuis 2004. Cependant, les attentes demeurent élevées à l’égard d’un groupe comprenant de gros noms comme Matthews, John Tavares et Mitch Marner. Si la formation torontoise continue d’éprouver des ennuis en phase éliminatoire, Keefe risque de se retrouver sur la sellette.

D’ailleurs, la présence du nouveau DG Brad Treliving et un contrat auquel il reste une saison à écouler constituent d’autres facteurs accentuant le doute. Selon le site CapFriendly, le pilote touchera 1,95 M$ en 2023-2024, comme prévu dans l’entente prolongée le 30 septembre 2021. Les performances des Leafs devraient en dire long sur la suite.

«Nous continuerons de travailler et de parler des sujets concernant Sheldon, puis nous verrons où tout cela nous mènera, a commenté vendredi Treliving, d’après des propos rapportés par le magazine The Hockey News. Je peux dire que j’ai vraiment apprécié le connaître. Je pense qu’il est un homme et un entraîneur incroyable. Voyons où nous en serons.»

Keefe peut néanmoins s’encourager en se disant que son nouveau patron aurait pu embaucher un autre homme de confiance derrière le banc après que le président Brendan Shanahan eut nommé le successeur de Kyle Dubas sur le siège de DG.

«Nous discutons quotidiennement du processus de construction de l’équipe. Depuis que nous le suivons et que j’ai confirmé le retour de Sheldon, je suis réellement impressionné et je continue de l’être chaque jour», a ajouté le directeur général.

Les partisans attendent encore

Toutefois, le sport professionnel est une affaire de résultats et Keefe doit sûrement souhaiter que sa troupe entame le calendrier régulier avec vigueur. En quête d’une première Coupe Stanley depuis le printemps 1967, l’organisation dépasse cet été de plus de 13 M$ le plafond salarial, mais cela ne lui garantit pas de se démarquer au sein d’une section Atlantique compétitive.

Aussi, les Leafs ont récolté 50 victoires ou plus dans chacune des deux dernières années et sous les ordres de leur instructeur actuel, ils ont toujours joué pour ,600 ou plus. Par contre, leur fiche en séries est de 13-17 avec lui aux commandes.