Fantasy football: tout ce que vous avez besoin de savoir pour votre repêchage

Pour les amateurs de fantasy football, le moment le plus excitant de l’année arrive à grands pas: le repêchage!

C’est souvent l’occasion de retrouver ses comparses, prendre des nouvelles et commencer son «trash-talk». Il faut toutefois être prêt pour cet important encan, question de ne pas devenir le dindon de la farce de votre pool.

Voici donc tout ce que vous avez besoin de savoir pour réussir votre repêchage et avoir l’impression d’être le Sam Pollock du fantasy football:

Les receveurs de passes ont la cote

L’époque où prendre son porteur de ballon numéro 1 en première ronde du repêchage semble révolue dans l’univers du fantasy football. Cela serait dû au manque de constance et au haut taux de blessures à cette position dans les dernières années. Les équipes de la NFL ont d’ailleurs tendance à partager le boulot dans le champ arrière.

La très grande majorité des experts placent le receveur des Vikings du Minnesota Justin Jefferson au premier rang de leur classement en vue du repêchage. Ja’Marr Chase (Bengals de Cincinnati), Cooper Kupp (Rams de Los Angeles), Tyreek Hill (Dolphins de Miami) et Davante Adams (Raiders de Los Angeles) ont également la cote pour la première ronde.

Voici quelques options à prendre dans les rondes subséquentes de votre encan, ainsi que des joueurs à éviter.

À sélectionner:

– Drake London (Falcons d’Atlanta)

L’attaque des Falcons n’est pas «sexy» pour les receveurs, mais London est son numéro 1 et il n’a pas vraiment d’autre joueur de qualité à sa position dans son équipe. Il a fini 11e dans la NFL l’an dernier pour l’efficacité chez les receveurs, en avant d’un certain Ja’Marr Chase, notamment.

Crédit photo : Getty Images via AFP

– Tyler Lockett (Seahawks de Seattle)

Le vétéran est trop souvent sous-estimé. Lockett a pourtant fini les trois dernières saisons aux 8e, 16e et 13e rangs pour les points engrangés chez les receveurs. L’homme de 30 ans est un modèle de constance et ça ne changera pas en 2023.

– Diontae Johnson (Steelers de Pittsburgh)

L’athlète de 26 ans pourrait s’avérer un vol, lui qui a baissé dans les classements après une saison difficile l’an dernier. En 2022, il a été ciblé 16 fois dans la zone rouge et n’a concrétisé aucune de ses occasions. Cela ne peut pas se produire deux années de suite. Johnson a été visé plus de 140 fois lors des trois dernières saisons et devrait être la cible de prédilection de Kenny Pickett.

– Jordan Addison (Vikings du Minnesota)

Les Vikings ont fini troisièmes pour les passes tentées en 2022 et leur attaque devrait rouler au même régime en 2023. Coincé derrière Justin Jefferson, Addison aura des confrontations plus faciles et aura beaucoup de chances d’inscrire des majeurs.

À éviter:

– Deebo Samuel (49ers de San Francisco)

Le joueur-vedette va sortir tôt, mais ne soyez pas celui qui va commettre cette erreur. Samuel est loin d’être le joueur électrisant qu’il a été il y a deux ans. Les 49ers ne l’utilisent plus aussi souvent sur des courses et il y a trop de talent offensif dans cette formation.

– Michael Pittman fils (Colts d’Indianapolis)

Même s’il a été assez fiable dans les dernières années, Pittman fils évoluera avec un quart-arrière de première année en 2023. Anthony Richardson est un pivot mobile et aura la tendance à courir avec le ballon dans la zone rouge.

– Rashod Bateman (Ravens de Baltimore)

Même si le quart-arrière Lamar Jackson a déclaré que Bateman est le receveur numéro 1 des Ravens, il faut éviter de le repêcher. Il a été opéré à un pied l’an dernier et dans ce type de procédure, un athlète ne récupère pas son explosivité avant 12 mois habituellement. Aussi, l’arrivée d’Odell Beckham Jr. à Baltimore va lui créer beaucoup de compétition.

Crédit photo : AFP

– Jameson Williams (Lions de Detroit)

Le joueur de deuxième année est suspendu pour les six premiers matchs de la saison et certains poolers auront peut-être l’impression qu’il s’agira d’un vol dans les dernières rondes. Ce serait une grave erreur. Williams a raté 11 matchs l’an passé. Historiquement, les receveurs qui ratent autant de parties à leur première année ne connaissent que très rarement une grande carrière.

Les énigmatiques porteurs de ballon

Comme plusieurs joueurs sélectionneront des receveurs tôt, il faudra faire des choix judicieux lors des rondes suivantes pour s’assurer de mettre la main sur un porteur de ballon régulier.

À sélectionner:

– James Cook (Bills de Buffalo)

À sa première année en 2022, Cook a amassé 6,3 verges par course. Il a aussi vu son utilisation augmenter de 27% en deuxième moitié de campagne. Devin Singletary est parti de Buffalo, ce qui laissera toute la place au jeune homme de 23 ans.

– Khalil Herbert (Bears de Chicago)

Herbert a participé au match préparatoire initial des siens comme membre de la première équipe, ce qui signifie que son entraîneur l’a en haute estime. L’an dernier, il a amassé 5,7 verges par course, en plus d’amasser seulement 70 verges de moins que le numéro 1 des Bears en 2022 David Montgomery, et ce, en 72 occasions de moins. Celui-ci est parti, ce qui laisse toute la place à Herbert.

– Chuba Hubbard (Panthers de la Caroline)

En Caroline, Hubbard est le numéro 2 derrière Miles Sanders, un joueur qui a subi neuf blessures lors des trois dernières saisons. L’an passé, il a récolté 4,9 verges par course l’an passé, ce qui est la même moyenne qu’un certain Josh Jacobs. Hubbard est absolument à choisir s’il est encore disponible tardivement.

Crédit photo : Getty Images via AFP

À éviter:

– Derrick Henry (Titans du Tennessee)

Miser sur Henry parce qu’il a été bon dans le passé sera une erreur. Le porteur vieillit et les Titans ne se sont pas vraiment améliorés pendant la saison morte. Leur ligne à l’attaque est d’ailleurs considérée comme l’une des pires de la NFL.

Crédit photo : Getty Images via AFP

– Kenneth Walker III (Seahawks de Seattle)

Si vous jouez dans une ligue PPR ou half PPR, ne touchez pas à Walker. Ce dernier n’est pas du tout impliqué dans le jeu aérien des siens et l’arrivée de Zach Charbonnet n’aidera pas sa cause.

– Dameon Pierce (Texans de Houston)

Pierce a surperformé l’an dernier, lui qui n’avait pratiquement aucune compétition dans le champ arrière des Texans. Ce ne sera pas le cas cette année avec l’arrivée de Devin Singletary et de Mike Boone.

Les fameux quarts-arrière

Vous ne voulez pas dépenser un choix dans les premières rondes pour Patrick Mahomes, Jalen Hurts, Josh Allen et Lamar Jackson? Pas de problème, nous avons des solutions.

À sélectionner:

– Trevor Lawrence (Jaguars de Jacksonville)

Le premier choix du repêchage de 2021 ne fait que s’améliorer depuis qu’il joue dans le circuit Goodell. Il sera dominant à sa troisième saison, lui qui comptera sur des cibles comme Calvin Ridley, Christian Kirk. Jay Jones et Evan Engram.

Crédit photo : Getty Images via AFP

– Brock Purdy (49ers de San Francisco)

L’histoire Cendrillon de la saison 2022 pourrait se poursuivre cette année. Pleinement remis de sa blessure subie en éliminatoires, Purdy a été identifié comme le partant des 49ers. Cette équipe possède tellement d’armes offensives qu’il est impossible que le jeune homme n’en profite pas.

– Aaron Rodgers (Jets de New York)

Il n’y a aucune chance que Rodgers ne veuille pas prouver qu’il est encore parmi l’élite de la NFL à sa première saison dans l’uniforme des Jets. Le pivot de 39 ans aura de nombreuses armes à sa disposition dans la Grosse Pomme.

À éviter:

– Kyler Murray (Cardinals de l’Arizona)

La liste des raisons de douter des performances de Murray est longue. En voici quelques-unes: il se remet d’une grave blessure à un genou, les «Cards» sont en reconstruction et ses deux meilleurs receveurs de passes sont partis.

– Dak Prescott (Cowboys de Dallas)

L’élastique de Prescott semble étiré à son maximum et il n’arrête pas de lancer des interceptions à l’entraînement. Les Cowboys ont l’intention de courir beaucoup plus avec le ballon.

– Russell Wilson (Broncos de Denver)

La première saison de Wilson avec les Broncos a été une catastrophe et l’histoire pourrait très bien se répéter en 2023.

Crédit photo : Getty Images via AFP

Rares sont les Travis Kelce

Il n’y a pas deux joueurs comme Travis Kelce dans la NFL, mais seulement un chanceux pourra mettre la main sur l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City au repêchage.

À sélectionner:

– Greg Dulcich (Broncos de Denver)

Dulchich a terminé 18e pour les points amassés au fantasy football chez les joueurs évoluant à sa position en 2022, malgré le fait qu’il n’a joué que 10 matchs. L’arrivée de Sean Payton à Denver sera bénéfique pour lui, car l’entraîneur-chef a toujours su bien utiliser ses ailiers rapprochés.

– Dalton Kincaid (Bills de Buffalo)

Le joueur sélectionné avec le 25e choix du dernier repêchage de la NFL a pris la majorité des répétitions avec la première équipe des Bills pendant le camp d’entraînement.

Crédit photo : Getty Images via AFP

– Chig Okonkwo (Titans du Tennessee)

En 2022, Okonkwo a été le 10e meilleur ailier rapproché à partir de la neuvième semaine d’activités. Les Titans n’ont vraiment pas beaucoup de bons receveurs, ce qui fera de lui une cible de choix pour Ryan Tannehill.

À éviter:

– Cole Kmet (Bears de Chicago)

Kmet a su tirer son épingle du jeu à quelques reprises l’an dernier, mais il sera bien loin dans les options pour des passes en 2023. Les Bears possèdent un bien meilleur groupe de receveurs avec notamment l’arrivée de D.J. Moore.

– Taysom Hill (Saints de La Nouvelle-Orléans)

L’ailier rapproché/quart-arrière va souffrir de l’arrivée de Derek Carr, ainsi que de celle de Foster Moreau. À 32 ans, Hill est sur la pente descendante.

– Darren Waller (Giants de New York)

Le nouveau venu chez les Giants a raté 13 matchs lors des deux dernières saisons. Ne faites pas la gaffe de le repêcher trop haut. Attendez le plus longtemps possible.