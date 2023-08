Des recrues qui rendent jaloux Francis Bouillon

Le monde et les temps changent. Le hockey n’y fait pas exception.

Autrefois, les recrues devaient faire leurs preuves avant d’être acceptées au sein du groupe de vétérans. Aujourd’hui, ils sont accueillis à bras ouverts avant même d’avoir revêtu officiellement le chandail de l’équipe pour la première fois.

Logan Mailloux, Xavier Simoneau, William Trudeau, Joshua Roy et Riley Kidney ont passé l’été à Brossard à s’entraîner avec Nick Suzuki, Kaiden Guhle et Arber Xhekaj. Parfois, Cole Caufield et Josh Anderson venaient faire leur tour.

«C’est toute une chance qu’ils ont. Dans mon temps, si on m’avait dit de rester à Montréal pour m’entraîner avec Saku Koivu, je serais venu en courant pour passer l’été avec lui», a raconté Francis Bouillon, entraîneur du développement des joueurs du Canadien.

«Je leur dis de rester autour des vétérans et de leur poser des questions. L’an dernier, Trudeau et Simoneau m’ont dit que c’était le plus bel investissement qu’ils avaient fait dans leur été», a-t-il poursuivi.

Crédit photo : Joël Lemay / Agence QMI

Entraîneur et cuisinier disponibles

Officiellement, selon une clause de la convention collective, les équipes ne peuvent exiger à leurs joueurs de se présenter dans leurs installations durant la saison estivale. Toutefois, il est permis de mettre ces complexes d’entraînement et leur personnel à leur disposition.

C’est ainsi que les jeunes du Canadien ont pu s’entraîner à leur guise sous la supervision d’Adam Nicholas et de Scott Pellerin, respectivement directeur et directeur associé du développement hockey.

Ils ont également pu bénéficier des services des chefs cuisiniers de l’équipe tant pour le déjeuner que pour le dîner. Quand on sait à quel point la nutrition est importante dans le développement d’un athlète, et que ce n’est pas nécessairement la force des jeunes de 20 ans, c’est tout un plus.

«C’est bien parce qu’on peut déjà les voir à l’œuvre et les suivre. On sait que ceux-là seront prêts pour le camp des recrues.»

Évidemment, ils n’ont pas fait que s’entraîner. On a pu voir certains d’entre eux au Grand Prix de Formule 1, aux Internationaux de tennis et au Festival Lasso.