Blue Jays: Matt Chapman est mal en point

Les Blue Jays de Toronto ont inscrit le nom de joueur de troisième but Matt Chapman sur la liste des blessés pour une période de 10 jours lundi, quelques heures avant leur duel contre les Nationals de Washington.

L’athlète de 30 ans souffre d’une foulure à l’un de ses doigts de la main droite. Il avait été contraint de quitter l’affrontement de dimanche contre les Guardians de Cleveland. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois cette saison que le natif de la Californie doit s’absenter des terrains de baseball en raison d’une blessure de la sorte.

En 2023, Chapman a maintenu une moyenne au bâton de ,248 et produit 50 points. Il a aussi frappé 15 circuits.

Afin de pallier son absence, les Blue Jays ont rappelé Ernie Clement des Bisons de Buffalo. Ce dernier a une moyenne au bâton de ,339 et 11 circuits à son actif dans le niveau AAA.

Face aux «Nats», l’unique formation canadienne du baseball majeur tentera de renouer avec la victoire et de se maintenir dans la course aux équipes repêchées dans l’Américaine. Les Jays ont perdu quatre de leurs cinq dernières parties et ont un retard de 2,5 matchs sur la dernière équipe présentement qualifiée pour les éliminatoires dans leur association.