F1 : La météo a bousillé les plans de Lance Stroll

Alors que son coéquipier Fernando Alonso est monté sur la deuxième marche du podium, le Québécois Lance Stroll a dû se contenter d’une 11e place au Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas.

«Nous n’avons pas connu la course que nous espérions aujourd’hui [dimanche]. La météo changeante a fait en sorte que c’était dur d’avoir la bonne stratégie et nous avons fait les mauvais choix lors des premiers tours», a indiqué le pilote d’Aston Martin, dont les propos ont été rapportés par le site web de son écurie.

La course a été marquée par trois averses de pluie et une interruption. Les pneus choisis par Stroll et son équipe se sont avérés être les mauvais en début de parcours.

«C’est décevant que nous n’ayons pas été capables d’optimiser les choses pour Lance, a analysé le directeur d’équipe chez Aston Martin, Mike Krack. La décision de rester avec des pneus secs lui a enlevé la chance d’amasser des points.»

«Je me suis retrouvé coincé en arrière et je n’ai pas été en mesure de progresser. C’est décevant, considérant que la voiture performait bien, a ajouté Stroll. Je crois que nous aurions pu mieux faire, mais ça fait partie de la course automobile. Nous allons apprendre de nos erreurs du jour et revenir en force à Monza.»

Le grand cirque de la F1 se déplacera en Italie le week-end prochain, où Stroll a notamment fini troisième en 2020. À cette époque, il œuvrait pour l’écurie Racing Point.