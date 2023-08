Cinq choses à savoir sur l'adversaire de Félix Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime a assuré vendredi qu’il se présentait au US Open dans le meilleur état d’esprit possible, même s’il traverse actuellement ce qu’il qualifie lui-même de pire période de sa carrière.

Mais le tirage au sort n’a pas fait de cadeau au Québécois de 23 ans pour son entrée en scène, qu’il fera en fin d’après-midi lundi.

Devant lui se dressera l’Américain Mackenzie McDonald, un joueur qui affiche une belle forme dernièrement et qui, en plus, sera certainement soutenu de façon très bruyante par la foule massée dans les gradins du court 5.

«C’est un joueur qui a un bon classement, qui n’est pas loin d’être une tête de série dans le tournoi, a relevé le 15e favori, vendredi. Je l’ai joué par le passé sur le gazon, mais on a joué dans les mêmes tournois cet été et j’ai pu le voir jouer. Il peut battre de très bons joueurs, il a de très bonnes qualités.»

Mais s’il parvient à s’en tirer face à McDonald, Auger-Aliassime croit que cela pourrait le «propulser» pour la suite des Internationaux des États-Unis, où FAA avait atteint le carré d’as, il y a deux ans.

«C’est un bon test, mais à la limite, je sais que si je passe un joueur comme ça, ça va me donner confiance pour la suite, a-t-il aussi soulevé. Je l’approche un peu comme ça.»

Mackenzie McDonald

28 ans

États-Unis

39e mondial

Fiche de Félix contre McDonald

1-0 (sur l’ATP*)

Victoire de 7-6 (7) et 6-1 en ronde des 16 à Halle (gazon) en 2022

*Les deux joueurs s’étaient aussi affrontés en qualifications à Miami, en 2018, et McDonald l’avait emporté 3-6, 6-2 et 7-6 (2)

1. Une poussée tardive au classement

À 28 ans, l’Américain a atteint la semaine dernière le meilleur classement de sa carrière, le 39e rang mondial. Il faut dire que McDonald a fait son passage chez les pros un peu sur le tard, en 2016, lui qui, comme de plus en plus de joueurs, a d’abord fait ses marques sur le circuit universitaire américain.

2. Une blessure a retardé sa progression

Il n’y a toutefois pas que ces années passées à l’université qui ont retardé la progression de McDonald au classement. En 2019, une sérieuse blessure à une cuisse subie lors de son match de premier tour en double, à Roland-Garros, l’a contraint à rater la fin de la saison. Elle l’a aussi fait chuter en dehors du top 100, quelques mois après qu’il eut atteint sa première demi-finale sur l’ATP.

3. Le tombeur de Raonic à Toronto

Si vous avez l’impression d’avoir entendu récemment parler de McDonald, c’est que le joueur au style combatif est celui qui a montré la porte de sortie à Milos Raonic au troisième tour à Toronto, au début du mois d’août. Mais sans rien enlever à la prestation de «Mackie», ce dernier n’avait pas eu grand-chose à faire pour battre le Canadien, qui n’avait pas sa superbe habituellement au service.

4. Très constant depuis plusieurs semaines

Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle le nom de McDonald résonne de plus en plus sur le circuit. L’Américain est très constant cet été, lui qui a atteint les quarts à Toronto ainsi que la ronde des 16 à Cincinnati. Il avait aussi connu de belles séquences sur le gazon, il y a quelques semaines.

5. Un exploit à 18 ans

Avant même qu’il commence à jouer officiellement chez les professionnels, McDonald avait écrit son nom dans l’histoire du tennis en 2013 en devenant le premier adolescent en 18 ans à se qualifier pour un tournoi Masters, à Cincinnati, sans avoir auparavant récolté un seul point sur l’ATP.