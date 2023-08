Yvon Pedneault est décédé

Un monument du paysage médiatique sportif québécois s’est éteint. Yvon Pedneault, 77 ans, est décédé cette nuit à l’unité des soins palliatifs de l’hôpital Charles-Lemoyne.

Pedneault a œuvré durant près de 60 ans dans le monde des médias de la Belle province. Figure importante du milieu sportif, il a porté de nombreux chapeaux depuis ses débuts au Progrès-Dimanche du Saguenay Lac-Saint-Jean en 1965.

Voyez, en vidéo principale, l'hommage bien senti que Félix Séguin a rendu ce matin à Yvon, sur les ondes de LCN.

Au fil de sa carrière, il a publié ses histoires dans trois grands quotidiens de Montréal en plus de s’illustrer à l’écran de quatre stations de télévision (SRC, TQS, RDS, TVA) et de parler aux auditeurs de deux antennes radiophoniques (CKAC et 91,9 – BPM).

Du bowling au hockey

Durant les belles années du Canadien, Pedneault couvrait les péripéties du Tricolore pour le compte du Montréal-Matin et aussi La Presse de 1969 à 1979. Il est ensuite passé au Journal en 1980 où il a entre autres occupé le poste de directeur de la section des Sports. Jusqu’à son décès, il avait toujours sa chronique dans nos pages.

" Je n'ai jamais rencontré quelqu'un aimer autant le hockey que lui, confie le rédacteur en chef du Journal, Dany Doucet. Il pouvait écouter un match entre les Blue Jacquets de Columbus et les Canucks de Vancouver un mardi soir et ce n'était pas seulement pour son travail. Il connaissait tous les joueurs et toutes les organisations. C'est d'ailleurs en raison de cette passion qu'il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey. "

«Yvon était un passionné du hockey et connaissait les rouages de tous les clubs la LNH, c’était impressionnant de l’entendre en parler dans les moindres détails, mentionne le directeur des sports du Journal, Denis Poissant. Ce fut un plaisir et un honneur de travailler avec lui. Nos condoléances à sa famille.»

Le récipiendaire du prix Elmer-Ferguson Memorial du Temple de la Renommée du hockey était aussi un membre important de l’équipe d’analyses du hockey de la LNH au réseau TVA Sports.

Celui qui a débuté sa carrière à la couverture des quilles dans sa région natale a touché à plusieurs sports durant ses six décennies dans le métier. Du hockey au baseball des Blue Jays de Toronto, il a aussi écrit sur les courses hippiques. Il a également œuvré à de nombreux Jeux olympiques, notamment ceux de Montréal en 1976.