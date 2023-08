Scène terrifiante au Citi Field: un lanceur reçoit un tir derrière la tête

Le lanceur des Angels de Los Angeles Chase Silseth a passé une très mauvaise soirée samedi, à New York, lors d’un match face aux Mets, car il s’est écroulé après avoir reçu un tir d’un coéquipier derrière la tête.

Une certaine confusion s’est emparée des joueurs des visiteurs lorsque deux adversaires ont tenté de voler des coussins au même moment. Francisco Lindor et Jeff McNeil ont pris leurs jambes à leur cou et le receveur Logan O’Hoppe a réagi rapidement. Voyez la séquence ci-dessus.

• À lire aussi: À VOIR: Un jeune partisan empêche un joueur des Diamondbacks d’être retiré

• À lire aussi: Deux personnes blessées par une arme à feu durant un match des White Sox

Sauf que son relais au premier coussin n’a pas aidé la cause des Angels et Trey Cabbage a été obligé de lancer vers le troisième but pour épingler Lindor. Silseth se trouvait toutefois sur la trajectoire et a été heurté à la tête par la balle. Il a parcouru quelques mètres avant de tomber au sol.

Le partant de 23 ans est resté allongé pendant de longues minutes pendant qu’il recevait l’assistance de l’équipe médicale. Il s’est lui-même relevé, mais s’est appuyé sur les épaules de deux personnes pour regagner le vestiaire.

Selon Bally Sports West, Silseth a été amené à l’hôpital pour y subir des tests. Aucun détail sur son état de santé n’avait été dévoilé en fin de soirée.

Le droitier présente un dossier de 4-1 et une moyenne de points mérités de 4,10 cette saison. Il s’agit de sa deuxième campagne dans les ligues majeures.

Grâce aux deux points produits par Shohei Ohtani, les Angels l’ont emporté 5 à 3.