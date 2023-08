Merci Yvon, merci pour tout.  

Mon cher Yvon,

Je t’ai manqué, tu es parti trop vite. Nous n’aurons pas eu la chance d’avoir une dernière discussion enflammée sur le sport qui nous passionne tant.

Les souvenirs se bousculent depuis ce matin puisque nous en avons beaucoup ensemble.

Nous avons travaillé ensemble à RDS et à TVA Sports mais au-delà de notre relation professionnelle, nous étions membre au même club de golf, mon père et ma mère étaient amis avec toi et Jeannine et j’ai pu te côtoyer avant même de rejoindre le monde des médias.

Tu as été l’un de mes grands alliés au début de ma carrière. Tu m’as appris les rouages du milieu. Tu m’as présenté à plusieurs personnes clés du monde du hockey. Tu me disais oui plus souvent qu’autrement et surtout plus souvent qu’aux autres. Dès mes débuts, tu me conseillais. Parfois je t’écoutais, parfois non. Quand j’allais dans une autre direction, tu ne m’en tenais pas rigueur. Tu avais un excellent jugement et tu avais compris la chose la plus importante: tu savais et comprenais ce dont les amateurs de hockey voulaient entendre parler. Tu choisissais les bons sujets, les livrais avec un aplomb unique et avec une passion et une énergie inégalable.

En 2004, lors de la conférence de presse annonçant le retour du hockey après un an de conflit, nous étions à New York pour couvrir cette conférence de presse historique ainsi que la première loterie de la LNH, qui allait déterminer l’équipe qui allait mettre la main sur le prodige Sidney Crosby. Tu t’étais surpassé. J’ai pu témoigner pour l’une des premières fois, de l’importance des relations. Les directeurs généraux des équipes te connaissaient, ils étaient tous contents de te parler et éprouvaient du plaisir avec toi autant en ondes qu’avant ou après. Craig Patrick, après avoir obtenu le premier choix, avait choisi de s’entretenir avec toi en premier plutôt que d’aller avec nos collègues anglophones Bob Mackenzie et James Duthie. Tu en étais tellement fier.

Quelques années plus tard, en janvier 2007, je t’ai accompagné à Québec pour une série d’entrevues et une table ronde avec Jacques Demers, Scotty Bowman et Pat Burns. Les anecdotes, la proximité et le plaisir qui régnait m’avaient grandement impressionné. Tu étais préparé, et tu savais rendre tes interlocuteurs en confiance. Tu discutais avec eux en ondes de la même façon que tu l’aurais fait au téléphone.

Des histoires et souvenirs, je pourrais en raconter longtemps. Depuis le début de la journée, un mot qui revient constamment dans les hommages : PASSION. C’est probablement le mot qui résume le mieux la grande carrière que tu as connue. Tu aimais le hockey. Tu aimais les joueurs, tu aimais décrire leurs exploits et raconter leurs histoires. Tu aimais la stratégie du sport, les coulisses et tout ce qui se déroule dans les bureaux des équipes. Tu étais passionné. Cette passion ne s’est jamais estompée, même dans les moments les plus difficiles. Le 1er juillet dernier, tu participais à l’émission spéciale sur l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Tu étais en grande forme, ta forme des beaux jours. Ce fut malheureusement ta dernière présence avec nous.

Tu peux être fier de que tu as accompli. Tu es un membre du Temple de la Renommée du Hockey. Tu as aidé plusieurs jeunes journalistes, tu as diverti des milliers d’amateurs de hockey au cours d’une carrière qui s’est échelonnée sur plus de 50 ans. Tu peux dire mission accomplie.

Je m’ennuierai de nos nombreuses discussions. J’en garderai des souvenirs pour toujours.

Merci Yvon, merci pour tout.

Louis-Philippe Neveu

Directeur général de TVA Sports