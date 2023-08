Football universitaire: un début de saison impeccable pour les Carabins

À peu de choses près, le premier match de la saison des Carabins de l’Université de Montréal a été parfait. Menés par un Jonathan Sénécal en grande forme, les Bleus ont vaincu les Redbirds de McGill 43 à 11, samedi au CEPSUM.

Les Carabins ont amorcé cette campagne régulière contre le même adversaire qu’à leur ultime duel de la saison 2022. Encore une fois, les réjouissances ne sont allées que d’un seul côté, en raison des cinq majeurs des favoris de la foule.

Sénécal a lancé quatre passes de touché et accumulé 354 verges par la voie des airs. Le quart-arrière de 23 ans a été d’une grande fiabilité en complétant 25 de ses 29 remises. Quatre de ses receveurs, Hassane Dosso, Simon Riopel, Carl Chabot et Dudley Jones, ont amassé plus de 60 verges.

Les Carabins disputeront leur prochain match vendredi contre les Stingers de l’Université Concordia, au Stade Percival-Molson.