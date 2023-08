Décès d'Yvon Pedneault: «ça donne un coup» -Michel Bergeron

Le décès d’Yvon Pedneault survenu samedi matin a créé une onde de choc au Québec et parmi les personnes affectées par cette triste nouvelle, on compte assurément et logiquement Michel Bergeron.

Les deux hommes se connaissaient depuis très longtemps et ont vécu plusieurs moments ensemble, a confié «Bergie», samedi midi, sur les ondes de LCN.

«Quand Yvon est arrivé à Montréal, c’était pour travailler au Montréal Matin. À ce moment-là, moi j’étais l'entraîneur des Draveurs de Trois-Rivières. Tout au long de notre vie, nos carrières se sont chevauchées. Quand il a commencé à travailler pour le Journal de Montréal, il venait me voir à Québec pour des entrevues. Il arrivait toujours avec des questions embarrassantes! Il connaissait le hockey et il avait, comme moi, une tête de cochon. Quand il n’était pas d’accord avec toi, il te le faisait savoir. Et je suis pareil comme lui. Disons que ça faisait parfois des flammèches!», a raconté Bergeron en riant.

«Yvon était un professionnel, a poursuivi l’ancien entraîneur. Sa carrière est carrément définie par le professionnalisme. Il était toujours très préparé, que ce soit lors de ses interventions télé ou radio ou encore lors de ses chroniques dans les journaux.»

Michel Bergeron a ensuite marqué une pause dans son intervention. Son ton, jusque-là très dynamique, a alors changé.

«Yvon et moi avons le même âge. Il était deux mois plus âgé que moi. Ça donne un coup, ce matin. Yvon a pu côtoyer Maurice Richard, Jean Béliveau, Mike Bossy et Guy Lafleur. Aujourd’hui, ils sont tous décédés, incluant lui. La vie va vite. On est de moins en moins nombreux...»

Voyez l’intervention complète de Michel Bergeron en vidéo principale.