Une formation gratuite pour devenir arbitre au hockey

Hockey Québec a décidé d'offrir la formation pour devenir arbitre ou marqueur gratuitement afin de combler le manque d’officiels sur les patinoires de la province.

La saison de hockey n'est pas encore entamée que les organisations ont déjà les doigts croisés. Ils espèrent avoir suffisamment d'arbitres cet hiver, maintenant que la formation qui peut couter plus d'une centaine de dollars est offerte gratuitement aux candidats à la grandeur du Québec.

Dans certaines régions, il y avait un manque d'officiels l'an dernier. Par exemple, au Saguenay – Lac-Saint-Jean, 150 officiels étaient en poste, mais ce n'était pas suffisant. Des parties ont dû être reportées. Il faudrait au moins 200 arbitres cet hiver.

«On sait que quand il n'y a pas d'officiels, il n'y a pas de matchs pour les jeunes. Donc c'est primordial. Il y a des régions qui ont été correctes et qui n'ont pas manqué d'arbitres, mais d'autres en ont manqué», a constaté Dave Leclerc, directeur de la régie et des officiels chez Hockey Québec.

Plusieurs cas d'arbitres insultés ou même menacés ont été rapportés dans les dernières années. Des situations qui en ont sûrement découragés certains, mais les mentalités évoluent et les cas seraient de plus en plus isolés.

Les inscriptions pour devenir arbitre ou marqueur sont présentement en cours.