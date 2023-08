Sénateurs : Jakob Chychrun veut de la normalité une fois pour toutes

Débarqué à Ottawa par voie de transaction le 1er mars, le défenseur des Sénateurs Jakob Chychrun souhaite vivre une saison 2023-2024 durant laquelle une seule préoccupation restera dans son esprit : le hockey.

Acquis des Coyotes de l’Arizona contre trois choix de repêchage après avoir entendu son nom longuement dans les rumeurs d’échange, le patineur de 25 ans ne tient plus à composer avec ce genre de distraction. S’il avait demandé aux «Yotes» un transfert dans les mois précédant son déménagement, il se dit prêt à se consacrer entièrement à l’organisation ottavienne.

Et puis, il tient à le faire pour 82 matchs et pas moins. Car Chychrun a souvent visité l’infirmerie depuis ses débuts dans la Ligue nationale (LNH) en 2016-2017. Pour diverses raisons, il a totalisé 95 matchs seulement au cours des deux dernières campagnes. Bref, il a placé le passé derrière lui afin de se concentrer sur l’avenir, surtout qu’il entamera le camp d’entraînement en pleine forme.

«Avec ce groupe, ce sera comme s’il s’agissait d’un autre nouveau départ. Je vivrai un vrai camp et je disputerai le calendrier préparatoire, a-t-il déclaré à la chaîne TSN1200, vendredi. En voyant le potentiel à l’intérieur du vestiaire, les gars sont enthousiastes et très affamés à l’idée de lutter pour une place en séries. Nous sommes une équipe motivée et je suis excité de cette entrée en matière.»

«Cet été, il fallait s’ajuster à quelque chose de neuf. Certes, je ne suis pas resté en santé comme je le voulais dans les deux dernières années et le plus important que je voulais vérifier, c’est si je pouvais agir différemment, a-t-il ajouté. Chaque été, j’ai toujours effectué les mêmes trucs : lever des poids, être plus fort, gagner de la masse. Là, je pense que ce n’est pas l’enjeu principal à régler.»

Congestion?

À Ottawa, Chychrun s’est ajouté à un groupe de défenseurs gauchers comprenant Thomas Chabot, Jake Sanderson et Erik Brannstrom. Avec une telle profondeur, le club peut se rassurer, mais encore faut-il rendre tout le monde heureux. L’ancien Coyote ne semble pas inquiet ici.

«C’est la LNH et nous avons des joueurs talentueux, a-t-il dit. Je ne crois pas que ce soit un gros problème comme des gens peuvent le penser. Ces gars jouent de manière similaire et ils veulent enlever du temps et de l’espace aux adversaires. Ils tiennent aussi à obtenir la rondelle, s’impliquer dans l’action et créer des jeux. [...] Ce sera un processus, mais nous misons sur des gars suffisamment doués pour évoluer à l’avant si nous en avons besoin.»