Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 26 août qui valent le détour.

UFC : Max Holloway c. Chan Sung Jung

Crédit photo : AFP

Chan Sung Jung, surnommé le «Korean Zombie», est un combattant très résilient, mais ses plus récents combats n’ont pas souvent tourné en sa faveur. Montrant un dossier de 17-7 après sa défaite d’avril 2022 contre Alexander Volkanovski, le Sud-Coréen voudra se racheter et retrouver le chemin de la victoire. Holloway (24-7) a aussi perdu contre le même adversaire l’an dernier, mais s’est remis d’aplomb en battant Arnold Allen via décision en avril dernier. Pour le Zombie, qui pourrait bientôt accrocher ses gants et qui a expressément demandé à affronter Holloway, il pourrait s’agir d’une soirée difficile au gala UFC Fight Night 225.

Prédiction : Victoire de Max Holloway par décision – 2,75

Soccer : CF Montréal c. Revolution de la Nouvelle-Angleterre

Crédit photo : PHOTO FOURNIE PAR CF MONTRÉAL

Le Revolution pointe au deuxième rang de l’Association de l’Est de la Major League Soccer (MLS) et avant la pause de la Leagues Cup, il n’avait subi qu’une seule défaite depuis le 20 mai. La Nouvelle-Angleterre a aussi vaincu le CF Montréal 4 à 0 en avril, à la maison. Au Stade Saputo, le scénario pourrait être différent, surtout que les «Revs» n’ont pas disputé de rencontre depuis près de trois semaines. Le gardien Djordje Petrovic a été transféré à Chelsea et l’état de santé de quelques joueurs est incertain. Le Bleu-Blanc-Noir revient à domicile après avoir battu le Toronto FC sur la route.

Prédiction : Victoire du CF Montréal – 2,15

Football : Lions de la Colombie-Britannique c. Tiger-Cats de Hamilton

Crédit photo : AFP

Les Tiger-Cats ont grand besoin d’un coup de fouet après plusieurs semaines pénibles. Le 17 août, à leur dernier match, les Elks d’Edmonton ont signé leur première victoire de la saison à leurs dépens. En fait, Hamilton (3-6) n’a pas inscrit plus de 16 points à ses quatre plus récents duels, ce qui semble dire que l’attaque est en panne. Les Lions (7-3) connaissent une bonne saison et n’ont toujours pas perdu à la maison. Au BC Place, la meilleure défensive de l’Association de l’Ouest pourrait complètement neutraliser les «Ti-Cats».

Prédiction : Victoire des Lions de la Colombie-Britannique par plus de 10,5 points – 1,90