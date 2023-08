LNH: la confiance extrême règne chez les Oilers

Signataire d’une nouvelle entente avec les Oilers d’Edmonton cette semaine, le défenseur Evan Bouchard a plusieurs raisons de se réjouir de la prolongation de son association avec l’équipe, d’autant plus que celle-ci devrait continuer d’accumuler les victoires.

Toute formation comptant dans ses rangs le meilleur joueur de sa ligue peut croire en ses moyens. Avec Connor McDavid à l’intérieur du vestiaire albertain, les années fastes ne sont pas à la veille de cesser aux dires de Bouchard, qui a accepté un contrat de deux ans et de 7,8 millions $. Au cours des deux derniers printemps, le club a finalement commencé à gagner plus souvent en séries, atteignant le troisième tour en 2022 et le deuxième un an plus tard.

• À lire aussi: LNH: Connor McDavid est plus motivé que jamais

• À lire aussi: Les Oilers se sont entendus avec leur jeune pépite

• À lire aussi: Un ancien joueur de la LNH court son premier demi-marathon

Selon l’arrière, les éléments requis sont là pour continuer sur la bonne voie.

«Je pense que ce sera une bonne année pour les Oilers. Dans les deux prochaines saisons, je crois qu’ils seront une véritable puissance et je veux m’impliquer là-dedans. Je suis heureux que ce soit réglé et je souhaite faire partie de ces succès», a-t-il mentionné aux médias en évoquant la signature de son pacte, comme rapporté par le journal «Edmonton Sun».

Rôle accru?

Le hockeyeur de 23 ans pourrait profiter à nouveau de la présence de McDavid et de Leon Draisaitl, entre autres, pour garnir sa fiche offensive. Il a totalisé 17 points lors des récentes séries, ajoutant à sa récolte de 40 offerte pendant le calendrier régulier. Peut-il devenir le quart à temps plein sur l’avantage numérique?

«J’imagine que nous devons attendre et voir, mais je suis enthousiaste à l’idée de jouer avec ces gars, a expliqué l’Ontarien. Comme je l’ai dit plus tôt, ils facilitent la tâche. Pour l’adversaire, c’est de choisir celui qui le battra. Quand vous leur donnez la rondelle avec du temps et de l’espace, ils créeront quelque chose à partir de rien.»

Puis, il y a le vétéran Mattias Ekholm qui risque de demeurer à ses côtés au sein d’une paire défensive. Si tel est le cas, les deux joueurs concernés en bénéficieront largement, d’après le plus jeune qui apprécie sa compagnie depuis l’arrivée de son mentor à la fin février.

«Il a été très bon pour moi. Je crois que miser sur lui pour une année complète sera excellent pour tout le monde, pas juste moi. Quand une partie importante de l’équipe est là pour toute l’année, ça aide tous à progresser», a affirmé Bouchard.