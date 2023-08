Dach devrait jouer à l'aile selon un de ses entraîneurs

Kirby Dach devrait jouer à l’aile, et non au centre, selon l’un de ses entraîneurs spécialisés, Tim Turk.

Turk, un expert de la science du lancer, a expliqué son point de vue lors d’un récent épisode du balado «The Sick Podcast with Tony Marinaro».

«Je le préférerais à l’aile parce qu’il a cette habileté de séparer les joueurs de la rondelle dans les coins de patinoire. Il est au-dessus de la moyenne dans cet aspect du jeu, donc j’aimerais le voir souvent dans les coins. Et après en être ressorti avec la rondelle, je veux qu’il attaque le couloir central, converge au centre en contre-attaque et lance la rondelle!»

Dach est davantage perçu comme un fabricant de jeu qu’un franc-tireur, mais Turk, qui a notamment travaillé avec Connor Bedard et Brendan Gallagher, croit que cette réputation pourrait changer.

«Il pourrait devenir un marqueur naturel, a déclaré Turk. Et s’il ne marque pas, son tir va produire des retours et des chances de marquer.»

Dans ce long entretien avec Tony Marinaro, Turk s’est aussi étendu sur des aspects plus techniques de sa collaboration avec Dach, tels que les changements apportés à son bâton.

«Je remarquais que Dach avait plusieurs chances dans l’enclave et qu'il n’était pas en mesure de soulever la rondelle dans le trafic. Pourtant, sa technique était bonne. On a modifié un peu son bâton. Grossièrement, on est passé d’un fer 7 à un fer 8 dans une section du bâton. On a essayé ça et il était comme: “pu... de m...!”»

Dach, 22 ans, a dévoilé un échantillon de son potentiel la saison dernière en récoltant 38 points, dont 14 buts, en 58 matchs. Il devrait occuper un rôle important au sein de l’attaque du CH en 2023-2024.