«Auston aurait pu demander beaucoup plus» - Brad Treliving

Avec son nouveau salaire de 13,25 millions $ qu’il commencera à toucher dès 2024-2025, Auston Matthews deviendra le joueur le mieux payé de la Ligue nationale de hockey, mais selon le directeur général Brad Treliving, il aurait pu être plus gourmand.

L’Américain est l’un des meilleurs attaquants du circuit Bettman et un franc-tireur d’élite, ce qui justifie facilement cette nouvelle compensation financière. Les rumeurs faisaient état d’un montant annuel moyen de 13,5 millions $, sauf que Treliving semble dire que Matthews méritait davantage.

«Au final, nous parlons d’un des joueurs les plus talentueux au monde. Avec sa situation, il aurait pu venir et demander beaucoup plus qu’il a eu. C’est la réalité», a indiqué le DG des Leafs en conférence de presse, vendredi.

«C’est bien que ce soit fait et que je puisse me concentrer sur ce que le futur me réserve, a rétorqué le principal intéressé. C’est évidemment l’endroit où j’ai envie d’être.»

D’autres explications

Matthews s’est également ouvert sur la durée de quatre saisons de cette prolongation de contrat. Sans nécessairement chercher à se démarquer, il a priorisé une entente à moyen terme plutôt que de signer pour le maximum de huit ans permis par la ligue.

«J’ai senti que c’était le bon compromis, a-t-il admis. Je ne veux pas me répéter, mais je ne me suis pas réveillé en disant : “Nous allons conclure un pacte de quatre ans.” C’est plutôt en raison de longues conversations, beaucoup de réflexion. C’est une solution avec laquelle je suis à l’aise et qui fonctionne pour les deux parties.

«À la fin de l’entente, ça fera 12 ans que je suis avec l’équipe. Je l’ai déjà dit, j’adore jouer pour les Maple Leafs et avec mes coéquipiers. C’est un honneur de faire partie de ce groupe», a assuré l’auteur de 299 buts en carrière.

Dès son entrée en poste à la fin du mois de mai, Treliving savait qu’il devrait se pencher sur le dossier de Matthews assez rapidement. Régler cette affaire avant le début du camp d’entraînement, pour s’éviter les distractions, était une priorité.

«Ce que j’ai appris durant ce processus, c’est à quel point il est intelligent, a expliqué le DG. Il prend en compte beaucoup d’informations. Il est un penseur indépendant, il est très cérébral.»

Treliving a également dit être en discussion avec William Nylander pour un nouveau contrat, dont il aura besoin l’été prochain. Plusieurs observateurs estiment que les Maple Leafs avaient à choisir entre Matthews et le Suédois, puisque l’espace sur la masse salariale se fera rare.