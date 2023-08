Signature d’Auston Matthews : voici ce qu’en pense le capitaine des Leafs

Les partisans des Maple Leafs de Toronto ont poussé un soupir de soulagement en apprenant mercredi que le joueur-vedette Auston Matthews s’était engagé pour quatre ans de plus et les joueurs de l’équipe ont sûrement des états d’âme similaires.

En paraphant une nouvelle entente d’une valeur totale de 53 millions $, l’Américain évitera de se retrouver sur le marché de l’autonomie sans compensation à l’été 2024. Au grand plaisir de ses coéquipiers, notamment le capitaine John Tavares, il peut maintenant diriger toute son attention sur les performances et la saison à venir.

• À lire aussi: Auston Matthews devient le joueur le mieux payé de la LNH

• À lire aussi: William Nylander réagit aux rumeurs

«Évidemment, ces nouvelles ne peuvent pas être meilleures pour nous et notre groupe de partisans. Je sais à quel point il aime se trouver ici, a commenté le vétéran au réseau Sportsnet. Il représente une grande partie de notre futur et il continue d’accomplir ce qu’il a fait en devenant un joueur supérieur à chaque année.»

Pour les Leafs, en quête d’une première coupe Stanley depuis 1967, il s’agit d’un pas important. L’organisation détient encore les éléments nécessaires afin de lutter pour les grands honneurs et la présence à long terme d’un homme ayant à son actif deux trophées Maurice-Richard, un Hart et un Calder est essentielle. Elle ne peut pas se passer de Matthews qui a récolté 299 buts en 481 matchs dans la Ligue nationale.

«Il veut être ici et il l’a exprimé clairement durant notre discussion, a précisé Tavares. Cela ne me surprend pas, car il voulait régler ça et mettre le tout derrière lui pour avancer, et non pas pour répondre à chacun à ce sujet.»