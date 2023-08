Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 25 août qui valent le détour.

Soccer : Real Madrid c. Celta de Vigo

Crédit photo : AFP

Après deux matchs en Liga, le Real Madrid est là où il a l’habitude de l’être : au sommet. Les hommes de Carlo Ancelotti ont remporté leurs deux duels de championnat et montrent un différentiel de buts de +4. Pour se démarquer rapidement de leurs rivaux, les «Merengues» devront vaincre le Celta de Vigo, qui figure au 16e rang de la ligue espagnole. Du côté de Madrid, le joueur à surveiller sera le jeune milieu de terrain Jude Bellingham, qui a déjà trois buts à sa fiche. Pour ses débuts avec ce club historique, l’Anglais n’a pas déçu. Les réjouissances devraient se poursuivre sur la route, au stade de Balaidos.

Prédiction : Victoire du Real Madrid – 1,65

Tennis : Zhu Lin c. Ekaterina Aleksandrova

Crédit photo : Getty Images via AFP

Ekaterina Aleksandrova effectue un joli parcours à Cleveland avant les Internationaux des États-Unis, où elle se mesurera à la Québécoise Leylah Fernandez au premier tour. En Ohio, c’est la Chinoise Zhu Lin qui l’attend en demi-finale. Les deux joueuses ne se sont jamais affrontées, mais c’est la négligée qui semble partir avec une longueur d’avance. L’athlète de 29 ans n’a pas encore perdu de set à Cleveland et a vaincu la favorite, Caroline Garcia, en deux petites manches de 6-4 et 6-1. Aleksandrova pourrait elle aussi tomber devant Lin, qui avait pourtant été vaincue à ses trois derniers duels.

Prédiction : Victoire de Zhu Lin – 2,37

Football : Stampeders de Calgary c. Argonauts de Toronto

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

À première vue, il est difficile de donner une chance aux Stampeders (3-7) contre les Argonauts (7-1), l’une des meilleures équipes de la Ligue canadienne de football. L’équipe de Calgary a toutefois tenu tête aux puissants Blue Bombers de Winnipeg la semaine dernière, concédant finalement une victoire de 19 à 18 aux représentants de l’Alberta. C’est également face aux «Stamps» que les «Argos» ont perdu leur seul match de l’année. Le quart-arrière Jake Meier et le porteur de ballon Dedrick Mills avaient uni leurs efforts pour donner des maux de tête à la défensive torontoise, pas plus tard que le 4 août. Qui sait, les Stampeders ont peut-être une surprise de plus en réserve au BMO Field.

Prédiction : Victoire des Stampeders de Calgary – 4,50