MLB: les numéros de ces deux athlètes controversés seront retirés

Les Mets de New York ont décidé d’honorer deux de leurs anciens joueurs les plus médiatisés à l’extérieur du terrain, car ils retireront la saison prochaine les numéros 16 et 18 en l’hommage de Dwight Gooden et de Darryl Strawberry, respectivement.

S’ils ont maintes fois fait parler d’eux durant et après leur carrière en raison de leurs ennuis, notamment leur dépendance à la drogue, les deux hommes seront cette fois au cœur de l’actualité pour de bonnes raisons. Ils rejoindront Tom Seaver, Mike Piazza, Willie Mays, Keith Hernandez et Jerry Koosman parmi les ex-joueurs des Mets récompensés de cette manière.

«Je suis excité à l’idée de voir les chandails de ces deux membres iconiques de la formation championne de 1986 retirés, a souligné le propriétaire de la concession, Steve Cohen, par voie de communiqué, jeudi. Ils ont chacun eu un impact énorme sur notre club et c’est un honneur pour moi de continuer notre engagement à célébrer notre merveilleuse histoire.»

Émotifs

S’ils ont entretenu une relation conflictuelle dans les récentes années, Strawberry et Gooden ont uni leurs efforts pour faire des ravages sur la surface de jeu. Le premier a œuvré dans la formation de 1983 à 1990 et a offert trois campagnes d’au moins 30 circuits et 100 points produits. Le second a de son côté joué 16 ans dans les grandes ligues, incluant 11 chez les Mets. Il a présenté une fiche de 24-4 et une moyenne de points mérités de 1,53 en 1985, en plus de réaliser 268 retraits sur des prises, en route vers le trophée Cy-Young dans la Ligue nationale.

«Quand j’ai reçu l’appel de Steve, j’ai eu des larmes de joie, a admis Strawberry. J’ai commencé à réfléchir sur mon parcours au sein de l’organisation. J’ai vécu des hauts et des bas, mais en général, je suis fier de mon séjour à New York. Je dois beaucoup aux partisans, ils sont simplement les meilleurs.»

«Je fus complètement renversé en acceptant l’appel, a ajouté Gooden dans une missive dont le quotidien "New York Post" a obtenu copie. J’aimerais dire merci aux amateurs m’ayant soutenu dans les bons moments et les mauvais. Je n’aurais pu y arriver sans leurs encouragements.»