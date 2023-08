LNH: Connor McDavid est plus motivé que jamais

Les activités ne sont pas lancées dans la Ligue nationale de hockey (LNH), que Connor McDavid a déjà les yeux rivés sur les grands honneurs.

L’objectif occupe son esprit depuis l’élimination des siens aux dépens des Golden Knights de Las Vegas en mai dernier. McDavid est revenu brièvement sur l’allure de cette série en entrevue avec le réseau Sportsnet et il a un goût amer en bouche.

«Ce sentiment dans le vestiaire après la défaite (contre Las Vegas) est resté longtemps en moi. Et c’est quelque chose que nous voulons nous souvenir. Quand nous serons de retour dans cette même situation, nous avons besoin de ce sentiment d’urgence d’agir.»

«Tu dois apprendre à perdre et aussi à gagner. Maintenant, nous avons vécu les deux scénarios et nous devons construire quelque chose de tout ça», a-t-il ajouté.

Il faut dire qu’après la défaite des Oilers en six matchs face aux Golden Knights, ces derniers se sont rendus jusqu’au bout pour remporter la coupe Stanley. Les Oilers n’étaient qu’à deux victoires de les freiner.

«Cette année était différente, puisque nous avions plus de conviction. Nous étions nez à nez avec Las Vegas, contrairement à notre défaite face à l’Avalanche en 2022, où ils avaient été la meilleure équipe et de loin. Contre Vegas, ce sont les détails qui ont fait toute la différence et c’est le plus frustrant, de savoir qu’on était si proche.»

Après la défaite, le bruit a couru dans la sphère médiatique à l’égard que le capitaine des Oilers s’était adressé à ses coéquipiers dans un long discours. Questionné à propos de ce qui avait été dit, fidèle à son habitude, McDavid est resté discret et il n’a pas voulu tout révéler, mentionnant que «ce sont des moments forts en émotions».

Une chose est certaine : le numéro 97 semble plus motivé que jamais à l’approche de la nouvelle campagne. Le meneur des Oilers a d’ailleurs convoqué tous ses coéquipiers à se réunir sur la patinoire le 5 septembre. «Une décision de groupe», selon le principal intéressé, pour être certain que tout le monde amorce la saison sur le bon pied.

«Nous allons voir où nous en sommes à ce moment-là»

En 2023, Connor McDavid entame la sixième année de son contrat de huit ans, signé à l’été 2017. Il pourrait ainsi être disponible aux 32 formations à l’été 2026.

Questionné sur la possibilité de tester le marché des joueurs autonomes dans trois ans, McDavid a pris soin de mentionner qu’il croyait au groupe de joueurs en place à Edmonton, tout en demeurant réaliste face à la situation.

«J’adore jouer à Edmonton et je me sens vraiment à la maison ici. Ma fiancée aime la ville autant que moi. Cela dit, il reste trois ans à mon contrat. Nous allons voir où nous en sommes à ce moment-là.»

«Je ne dis pas cela pour créer de la panique, mais c’est la réalité. J’adore être un membre des Oilers d’Edmonton, je suis 100 % dévoué à cette équipe et nous allons aller jusqu’au bout.»