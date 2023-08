Les Blue Jays au plus fort de la course à TVA Sports

Au plus fort de la course aux séries dans l'Américaine, les Blue Jays de Toronto sont de retour en action, jeudi, pour le troisième et dernier match de leur série face aux Orioles de Baltimore.

La rencontre sera présentée à 19h à TVA Sports.

À lire aussi: Les Blue Jays ratent une occasion en or

La veille, la formation de la Ville Reine a raté une occasion en or de dépasser les Mariners de Seattle et de s'emparer d'une place parmi les équipes repêchées.

Ils ont malheureusement été blanchis 7-0 par les Orioles.

Jose Berrios (9-8, MPM de 3,39) sera au monticule pour les Blue Jays pour le dernier match de la série.

Son vis-à-vis sera Kyle Gibson (12-7, MPM de 4,97).