Le tir de Kirby Dach modifié grâce à un réputé spécialiste

Kirby Dach travaille sur des aspects très pointus de son jeu pour continuer de progresser avec les Canadiens de Montréal. Le jeune attaquant veut apporter de subtils changements à sa technique de lancer.

Lors d’un entretien fort intéressant avec Marc Dumont du média Montreal Hockey Now, le spécialiste de l’art du lancer Tim Turk, qui a notamment travaillé avec Connor Bedard et Brendan Gallagher, a expliqué en long et en large les modifications qu’il veut apporter au tir de Dach.

«Je lui ai dit d’ajouter un peu de mouvement à son tir, ce qui rend son angle d’attaque plus imprévisible. Tout est dans les poignets. Je lui ai dit : "Quand la rondelle quitte ton bâton, active un peu plus tes poignets et cela va faire tourner la rondelle, créant plus de rotation." Plus la rondelle tourne, plus elle percera rapidement l’air.»

Turk veille aussi à ce que Dach referme légèrement l’espace entre son corps et la rondelle pour pouvoir mieux déguiser ses intentions auprès des gardiens.

«Ce n’est pas naturel pour un gars plus imposant de refermer cet espace, a concédé le spécialiste. Les joueurs plus grands ont des membres plus longs. C’est un mouvement qui peut donc être inconfortable. Or, plus ton bras est proche de ton corps, plus tes intentions sont difficiles à lire.»

Dach avait aussi l’habitude au début de la dernière saison de transporter la rondelle trop loin de son corps lorsqu’il traversait la zone neutre. Les défenseurs adverses pouvaient facilement faire avorter le jeu.

«Tu remarqueras qu’il devient plus confortable avec les Canadiens, a noté Turk. Et ce faisant, sa posture s’abaisse. Plus ton corps est bas, plus tu es stable et cela augmente ton temps réaction. La position de sa rondelle et de son bras l’aideront dans les situations de contre-attaque.»

Dach sera normalement l'un des attaquants les plus importants du Tricolore en 2023-2024, en compagnie de Nick Suzuki et Cole Caufield. Le troisième choix au total du repêchage de 2019 a montré des signes d'éclosion la saison dernière, récoltant 38 points, dont 14 buts, en seulement 58 matchs.