L’année de l’éclosion pour Joe Veleno?

Avec un contrat d’une seule saison en poche avec les Red Wings de Detroit, Joe Veleno voit la prochaine campagne comme une opportunité de se faire remarquer.

C’est mardi que le Québécois de 23 ans a signé son premier pacte à un volet dans la Ligue nationale de hockey. Il aura ainsi la tranquillité d’esprit pour travailler sur plusieurs aspects de son jeu.

«Je veux connaître une grosse année. Je me suis bien senti cet été et encore mieux que l’an dernier. J’ai gagné beaucoup d’expérience au cours des deux dernières années, alors je me sens confiant. Au niveau de mes attentes, je mets la barre très haute. C’est une année importante pour moi», a avoué Veleno jeudi au site web des Wings.

Le joueur de centre a été restreint à un rôle plus effacé pendant ses deux premières saisons dans la Ligue nationale. En 2022-2023, il a amassé 20 points en 81 rencontres, et souhaite gonfler ses statistiques. À l’époque où il évoluait avec les Voltigeurs de Drummondville, il avait atteint le plateau des 100 points, alors le potentiel offensif est là.

«Un gros aspect de mon jeu que je veux améliorer, c’est ma productivité, des choses comme capitaliser sur de bonnes chances de marquer. Je crois que je dois marquer quand ces occasions qu’on ne voit pas souvent dans un match se présentent à moi», a expliqué le Montréalais.

Derrière Dylan Larkin, Andrew Copp et J.T. Compher dans la hiérarchie des centres de l’équipe, Veleno pourrait s’attendre à un temps de jeu limité encore une fois, mais les choses peuvent parfois changer vite.