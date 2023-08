Lance Stroll incommodé par une infection quelques jours avant le Grand Prix

La malchance continue de s’acharner sur Lance Stroll, qui était absent des activités médiatiques de jeudi en marge du Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas en raison d’une infection.

L’écurie Aston Martin a confirmé que le pilote québécois se remettait de cette infection, mais qu’il était «en bonne forme physique» et qu’il «roulera ce week-end». Stroll a d’ailleurs été observé dans les garages avec un pansement sous l’oreille gauche.

S’il devait s’absenter, le jeune homme de 24 ans serait remplacé par le réserviste Stoffel Vandoorne, champion en titre de la série de Formule E.

Disons que la deuxième moitié de saison du Montréalais s’amorce de façon douloureuse. Si son coéquipier Fernando Alonso a multiplié les podiums cette année, Stroll est toujours en quête d’une première place dans le top 3 et voudra réduire l’écart au classement avec le vétéran espagnol.

Prêts pour la seconde moitié

Néanmoins, le directeur technique de l’écurie, Dan Fallows, s’est fait élogieux quant au travail de ses deux pilotes. À Zandvoort, il faudra en profiter pour revenir en force.

«En prenant en considération les blessures que Lance a subies durant son accident de vélo en présaison et sa remise en forme, il a très bien performé aux côtés d’un coéquipier formidable», a-t-il expliqué sur le site web d’Aston Martin, jeudi.

L’équipe britannique s’est toutefois fait dépasser par Mercedes et McLaren pendant les dernières épreuves. Stroll et son écurie restent troisièmes au classement des constructeurs, mais Ferrari leur souffle dans le cou.

«Nous avons travaillé sans relâche pour développer notre compréhension de l’AMR23. Nous croyons que nous avons maintenant une bonne compréhension des faiblesses de la voiture et nous tentons de les résoudre, a expliqué Fallows. Nous espérons que la performance de la voiture à Zandvoort, avec nos plus récents ajustements, confirmera que nous allons dans la bonne direction afin d’aider Lance et Fernando à se battre pour les points durant la fin de semaine.»

«Les deux pilotes ont été absolument essentiels pour nous aider à comprendre la voiture et les pistes d’amélioration», a conclu le directeur technique.

Vers le tennis?

Parmi les rumeurs qui circulent sur la planète F1, plusieurs bruits de couloir suggèrent que Stroll pourrait abandonner la course automobile sous peu afin de se concentrer sur le tennis, un sport pour lequel il a développé un amour particulier.

Le journaliste Ben Anderson en a fait mention lors d’un épisode du balado «The Race», plaidant qu’Alonso était trop performant pour le Québécois. Celui-ci concède 102 points d’avance à son coéquipier.

Stroll pourrait également choisir de quitter volontairement la F1 en raison de son contrat renouvelé automatiquement chaque année.

Le verra-t-on croiser le fer au tennis avec son compatriote Félix Auger-Aliassime bientôt?