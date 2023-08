La légende Terry Funk n’est plus

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade parlent de la carrière du légendaire Terry Funk, décédé à l’âge de 79 ans.

Les deux animateurs reviennent également sur les plus récents spectacles de la WWE au Québec, discutent des succès de Mike Bailey et font leurs prédictions pour AEW All In. Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici: