C'est un départ pour Dominic Picard

Dominic Picard réalisera un objectif de carrière, vendredi soir, alors qu’il dirigera son premier match dans le réseau universitaire.

Après dix saisons dans la LCF, le choix de troisième tour des Blue Bombers de Winnipeg en 2006 a embrassé une carrière d’entraîneur dès qu’il a pris sa retraite en juin 2016.

«Je voulais jouer le plus longtemps possible, mais j’aspire depuis toujours à coacher, a résumé le nouveau coordonnateur offensif du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke. Dans le passé, j’ai reçu des offres pour coacher dans la LCF, mais je ne voulais pas sauter d’étapes.»

Après sa carrière, Picard est retourné aux sources avec le Blizzard du Séminaire Saint-François avant de faire le saut dans les rangs collégiaux avec les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu et les Élans de Garneau où il a occupé le poste d’entraîneur-chef pendant deux saisons.

«Je voulais apprendre à coacher et je suis reconnaissant aux gens qui m’ont accompagné pendant ces années, a-t-il souligné. C’était important d’y aller de façon progressive. Ça fait longtemps que je me prépare pour cette opportunité et le moment était bien choisi.»

Contre son alma mater

Pour son baptême des rangs universitaires comme entraîneur, Picard retrouvera le Rouge et Or de l’Université Laval avec qui il a remporté la Coupe Vanier en 2003 et 2004 et ses anciens entraîneurs Glen Constantin, Justin Éthier et Carl Brennan. Né à Sainte-Foy, Picard a toujours entretenu une relation étroite avec l’organisation.

«J’étais caméraman au Rouge et Or en 1998 et j’étais là quand nous avons parti le mini Rouge et Or en 2002. C’est spécial d’affronter le Rouge et Or à mon premier match. C’est une bonne équipe, une bonne organisation et j’ai beaucoup de respect pour Glen, Justin, Carl et Marc (Fortier).»

Habitué d’évoluer dans le football à quatre essais comme entraîneur, Picard vivra-t-il une période d’adaptation? «J’ai coaché dans du football à trois essais cet été avec l’équipe du Québec et lors du match présaison contre Bishop’s. J’ai joué dix saisons dans la LCF et je me suis beaucoup préparé pour ce moment. Ça va être mon 30e automne de football.»

Ancien joueur de ligne offensive, Picard se tournera-t-il davantage vers l’attaque terrestre comparativement à son prédécesseur Justin Chapdelaine. «Je ne parlerai pas des schémas de jeux et ça sera aux gens de juger s’il y a des changements sur le plan tactique. La culture d’équipe, elle, ne changera pas.»

Constantin n’est pas surpris de retrouver Picard sur les lignes de côtés comme entraîneur. «Dominic est un étudiant de la «game» qui est devenu un très bon entraîneur. Il travaille très fort. C’est un fonceur qui a fait ses classes et qui aspire à grimper les échelons. Il possède les connaissances pour travailler dans la LCF.»

Picard ne cache que c’est un objectif de se retrouver un jour chez les pros, mais il n’est pas pressé. «Le football a toujours été une passion et l’éducation est devenue une passion. Je suis heureux à Sherbrooke et la stabilité est intéressante. Je ne ferme pas la porte à la LCF, mais je n’ai pas d’échéancier.»