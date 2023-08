Boxe: Simon Kean grimpera dans l’arène à Montréal

Le poids lourd Simon Kean a été ajouté à la carte du promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM) qui se tiendra le 11 octobre au Cabaret du Casino de Montréal et qui mettra en vedette la boxeuse canadienne Mary Spencer.

Kean (23-1-0, 22 K.-O.) en sera donc à un quatrième duel consécutif au même endroit. À sa dernière sortie, le 23 mars, il a vaincu Eric Molina par K.-O. technique. Le Québécois devait se mesurer à l’Italien Guido Vianello le 19 août au Centre Vidéotron, mais le gala a été annulé en raison d’une infection affectant Artur Beterbiev, l’un des pugilistes de la finale. Aussi, le prochain rival du «Grizzly» demeure à déterminer.

• À lire aussi: Boxe: une autre ceinture à la portée de Mary Spencer

Par ailleurs, Erik Bazinyan (30-0-0, 21 K.-O.) a rendez-vous avec Ronald Ellis (18-3-2, 12 K.-O.), un ancien rival de Christian Mbilli, et les titres NABF et NABA du Montréalais des supers-moyens seront en jeu. Le champion se situe dans le top 3 de l’IBF, de la WBA et et du WBC.

«Ce combat est digne d’une finale. On connaît la hargne d’Ellis dans le ring et sa détermination et on voit ce duel comme un bon défi pour Erik. Mais avec ces positions dans les classements et la progression qu’il a connue, il est rendu là. On a de grandes aspirations pour lui et Ellis est une étape de plus à franchir pour réaffirmer à la division des super-moyens et démontrer aux fédérations que Bazinyan est un adversaire incontournable pour l’élite des 168 lb», a indiqué dans un communiqué le président d’EOTTM, Camille Estephan.

Le combat principal de la soirée mettra aux prises Spencer à la Belge Femke Hermans. Les titres IBF et IBO des super-mi-moyennes de l’Européenne seront sur la table.