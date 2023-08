Trey Lance est officiellement un flop

C’est officiel, les 49ers de San Francisco ont réalisé l’un des pires échanges de l’histoire de la NFL pour mettre la main sur le quart-arrière Trey Lance lors du repêchage de 2021.

Mercredi, le réseau NFL Network a appris que le club californien a choisi Sam Darnold comme numéro 2 derrière Brock Purdy. Cela relègue donc Lance au rôle de numéro 3. Il semble également que les «Niners» évalueraient toutes les options dans son cas, ce qui comprendrait de le libérer.

Quelques semaines avant la tenue de l’encan 2021, les 49ers ont échangé trois choix de première ronde aux Dolphins de Miami pour le troisième tour de parole au premier tour. Ils ont utilisé celui-ci pour sélectionner le produit de North Dakota State.

Depuis, Lance n’a été que déception. Il a obtenu deux départs à sa première saison, lui qui œuvrait principalement comme second violon derrière Jimmy Garoppolo. L’année suivante, il a été choisi comme partant avant le début de la saison, mais a subi une blessure à une cheville qui a mis fin à sa campagne après seulement deux matchs.

Lance a disputé huit matchs jusqu’à maintenant dans la NFL, dont quatre à titre de partant. Il a complété 54,9% des passes qu’il a tentées pour des gains de 797 verges et cinq touchés. Il a aussi été victime de trois interceptions. L’homme de 23 ans a également amassé 235 verges et un majeur en 54 courses.

Crédit photo : Getty Images via AFP

Darnold – qui est aussi un troisième choix au total, mais lors du repêchage de 2018 – s’est joint aux 49ers comme joueur autonome au printemps. Il a paraphé un contrat d’un an d’une valeur de 4,5M$. Le rouquin a précédemment porté les couleurs des Jets de New York et des Panthers de la Caroline.

Son arrivée à San Francisco se voulait être une police d’assurance en raison de la blessure au coude que Purdy a subite pendant les dernières éliminatoires. Le numéro 1 des «Niners» est cependant pleinement remis et sera à son poste pour le début de la saison 2023.

Rappelons que Prudy est sorti de nulle part l’an dernier. Après les blessures de Lance et de Garoppolo, le tout dernier choix du repêchage de 2022 a été envoyé dans la mêlée lors de la 13e semaine d’activités. Il a ensuite connu la victoire pendant huit matchs de suite, jusqu’à ce que les Eagles de Philadelphie mettent fin à son conte de fées en finale de l’Association nationale.