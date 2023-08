Sylvain Bruneau quittera Tennis Canada

L’ancien chef du tennis féminin professionnel et de transition, Sylvain Bruneau, quittera la fédération nationale à la fin de l’année calendaire après avoir assumé le rôle de consultant.

Tennis Canada a également confirmé mercredi que Noëlle Van Lottum sera la nouvelle entraîneuse en chef du tennis féminin au pays. D’ailleurs, Bruneau demeurera dans le giron de l’organisation momentanément afin de faciliter l’arrivée de Van Lottum. En avril, le Québécois a amorcé une transition vers un rôle de conseiller pour la haute performance, car il consacrera plus de temps à ses responsabilités en tant que commentateur à la télévision.

«Je garderai un souvenir impérissable de mes années à Tennis Canada lors desquelles j’ai pu accomplir tant de choses au fil des ans, a-t-il mentionné par voie de communiqué. C’est fantastique de voir les progrès que nous avons réalisés pour faire progresser le tennis féminin de haute performance au Canada. Les amateurs auront de quoi se réjouir au cours des prochaines années, car nous avons d’excellents athlètes sur les circuits professionnels et dans les programmes de développement de Tennis Canda.»

Année superbe

Au nombre de ses accomplissements, il y a son accompagnement de l’Ontarienne Bianca Andreescu, qui a remporté les Internationaux des États-Unis, l’Omnium Banque Nationale et le tournoi d’Indian Wells en 2019. Bruneau a ainsi obtenu le prix Jack Donohue, remis à l’entraîneur de l’année par la Coaching Association of Canada. Ayant été l’instructeur d’Eugenie Bouchard et de Leylah Fernandez, entre autres, il a également dirigé la formation de l’unifolié de la Coupe Billie Jean King de 2004 à 2009, pour ensuite œuvrer comme capitaine de 2010 à 2018.

Pour sa part, Van Lottum entrera en fonction le 5 septembre. Au début des années 1990, elle a atteint le meilleur classement de sa carrière en simple (le 57e rang) et en double (la 59e place). Sa feuille de route comprend deux titres de la WTA, dont un en solo. Elle a notamment été entraîneuse nationale à la Fédération française de tennis de 2018 à 2022, avant de devenir instructrice en chef de la performance à la Lawn Tennis Association en Grande-Bretagne. Au cours des 20 dernières années, elle a travaillé avec plusieurs joueuses professionnelles, y compris Kiki Bertens, Petra Martic, Els Callers et Harmony Tan.