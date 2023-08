Les Remparts de Québec compteront sur le meilleur défenseur de la LHJMQ cette saison, selon Simon Gagné

Les Remparts de Québec ont perdu de nombreux éléments de premier plan depuis leurs conquêtes du trophée Gilles-Courteau et de la Coupe Memorial, mais une pièce-maîtresse demeure : le défenseur russe Vsevolod Komarov qui, aux yeux du directeur-général de l'équipe Simon Gagné, sera le meilleur arrière du circuit en 2023-2024.

Le choix de cinquième ronde des Sabres de Buffalo s'était déjà implanté comme un défenseur de premier plan l'année dernière, étant une pièce plus qu'importante des deux championnats des Remparts, mais le meilleur reste à venir selon Gagné.

« À mes yeux, il sera le meilleur défenseur de la LHJMQ, sans aucun doute. Si je veux bâtir un club pour gagner, je prends Komarov en partant. [Le défenseur des Olympiques de Gatineau] Tristan Luneau est très bon offensivement et il va terminer avec plus de points. Par contre, Komarov apporte tellement autant offensivement que défensivement. Il joue avec du chien et est très dur avec son corps. Je l'ai vu jouer avec des blessures l'an dernier et la majorité des joueurs n'auraient pas été capables de jouer avec ça », a-t-il mentionné au Journal, ce qui laisse présumer que le prix pour en faire son acquisition lors de la prochaine période des Fêtes pourrait être élevé.

Prêt à contribuer

De retour à Québec pour une troisième saison, Komarov n'a toujours pas mis les patins dans le cadre du camp d'entrainement de l'équipe, lui qui soigne une blessure mineure à une jambe. Mais ça ne saurait tarder.

Et dès qu'il sera en forme, son intention est de travailler à devenir ce que son directeur-général voit en lui : le meilleur défenseur de la LHJMQ.

« Je ne sais pas si je le serai mais je vais tout faire pour l'être, a-t-il assuré dans un excellent anglais. Par contre, le travail que je vais mettre ne sera pas pour moi mais pour le bien de l'équipe. Je veux jouer beaucoup de minutes cette saison. J'aime jouer au hockey et je suis prêt pour le défi. »

Komarov a pu retourner dans sa ville natale de Chelyabinsk pour la période estivale, où il a pris un peu de temps pour revoir sa famille et ses amis avant de se remettre à l'entrainement en vue de ce qui sera vraisemblablement sa dernière saison au niveau junior.

« J'ai pris deux semaines de pause et ensuite j'ai repris l'entrainement. En raison de ma blessure, je n'ai pas pu patiner autant que je le voulais mais ça va mieux maintenant. Je suis heureux d'être de retour. C'est une nouvelle équipe et des nouveaux entraineurs mais j'ai l'impression que tout est pareil. Je m'ennuie du hockey et j'ai hâte de jouer et de gagner. »

Un arrêt à Buffalo

Komarov sera d'ailleurs l'un des deux seuls joueurs des Remparts à participer à un camp professionnel en plus du gardien Quentin Miller qui prendra part au camp du Canadien de Montréal.

Komarov en sera à son deuxième camp avec les Sabres, après celui de l'an dernier. Une autre expérience en banque qui l'aidera à avoir un impact avec les Remparts en 2023-2024, estime-t-il.

« L'an dernier, tout était nouveau pour moi. J'ai eu la chance de pratiquer avec des défenseurs comme Rasmus Dahlin et Owen Power. Dans la LNH, tu joues contre des vrais hommes et tu dois être fait fort pour y jouer. »

En 62 matchs la saison dernière avec les Remparts, Komarov a inscrit 39 points. Il en a ajoutés huit en 18 parties éliminatoires, puis trois en quatre parties lors de la Coupe Memorial, dont le but gagnant en grande finale.