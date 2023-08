«Kostitsyn était une personne horrible à Montréal»

L'ex-défenseur des Canadiens Hal Gill ne garde pas de bons souvenirs de Sergei Kostitsyn lors de son passage à Montréal.

«Il était une personne horrible à Montréal, a-t-il raconté dans un récent épisode du balado "Spittin Chiclets". C’était un mauvais coéquipier, une mauvaise personne. Quand je l’ai retrouvé à Nashville, je ne voulais pas côtoyer ce mec.»

Mais à son grand étonnement, Gill a découvert à Nashville un tout nouveau Kostitsyn.

«Il vient me voir : "Allo! Comment ça va? Comment tu te portes?" Je me suis immédiatement dit : "Ok, ça ne peut pas être lui." On a eu une conversation. Et il jouait vraiment bien à Nashville.»

Voulant aller au fond de cette histoire, Gill est allé chercher des réponses auprès de l’entraîneur-chef Barry Trotz.

«Il m’a expliqué : "J’ai mangé des céréales avec lui chaque matin." [Trotz] se pointait à l’aréna, l’attendait et allait s’asseoir à côté de lui avec un bol de céréales pour lui parler.»

Force est d’admettre que la méthode Trotz a fonctionné pendant quelque temps avec le plus jeune des frères Kostitsyn : Sergei a terminé au premier rang des pointeurs (ex-aequo avec Martin Erat) lors de sa première saison avec les Predators, avec 50 points, dont 23 buts, en 77 matchs en 2010-2011. La saison suivante, année de l’arrivée de Gill dans la ville du country, l’attaquant biélorusse a récolté un respectable total de 43 points, dont 17 buts, en 75 matchs.