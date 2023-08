LNH: quatre jeunes joueurs toujours sans contrat

À moins d’un mois du début des camps d’entraînement dans la Ligue nationale de hockey (LNH), plusieurs équipes doivent encore régler certains dossiers concernant de jeunes joueurs autonomes avec compensation.

En voici quatre :

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Alexis Lafrenière, Rangers de New York

Le premier choix du repêchage de 2020 a conclu son contrat de recrue en 2022-2023. Lafrenière a d’ailleurs connu sa meilleure campagne dans le circuit Bettman, lui qui a amassé 16 buts et 23 mentions d’aide pour 39 points en 81 parties.

Le Québécois a été limité à un rôle de soutien depuis qu’il œuvre chez les Blueshirts. Il a passé en moyenne 14 min 25 s sur la patinoire par match depuis qu’il évolue dans la LNH. Présentement, les Rangers ont seulement 2,3 millions $ disponibles sur leur masse salariale.

Crédit photo : Getty Images via AFP

Trevor Zegras, Ducks d’Anaheim

La super-vedette des «Canards» est le dernier dossier sur la table du directeur général Pat Verbeek. Celui-ci serait d’ailleurs réticent à offrir un pacte à long terme à Zegras et souhaiterait qu’il signe un contrat de transition.

Repêché en première ronde (neuvième au total) de l’encan amateur de 2019, l’Américain de 22 ans est le deuxième meilleur pointeur (139 points en 180 parties) de sa cuvée. Le premier est le joueur de centre des Devils du New Jersey Jack Hughes (207 points en 244 rencontres), qui détient un contrat de huit ans d’une valeur totale de 64 millions $.

Crédit photo : Getty Images via AFP

Shane Pinto, Sénateurs d’Ottawa

Avec 35 points, dont 20 buts, en 82 matchs l’an dernier, le joueur de centre de 22 ans a fait grimper sa cote. Il semble toutefois que les «Sens» et le joueur ne soient pas sur la même longueur d’onde. L’organisation voudrait qu’il signe à long terme, tandis que le hockeyeur préférerait un contrat court pour obtenir plus d’argent avec son prochain pacte.

Le DG des Sénateurs, Pierre Dorion, a beaucoup dépensé cet été pour attirer des joueurs comme Vladimir Tarasenko, Joonas Korpisalo et Travis Hamonic. Il lui reste environ 900 000 $ sur sa masse salariale, ce qui ne sera pas suffisant pour Pinto.

Crédit photo : Getty Images via AFP

Morgan Frost, Flyers de Philadelphie

Frost a le gros bout du bâton et il le sait. Chez les Flyers, on se demande bien qui jouera au centre sur les deux premiers trios. L’équipe a échangé Kevin Hayes et on ne sait pas si la santé de Sean Couturier lui permettra de jouer en 2023-2024.

L’attaquant de 24 ans vient de connaître sa première saison complète dans la LNH. Il a touché la cible 19 fois et fourni 27 aides pour 46 points en 81 parties. L’an dernier, il évoluait sous un contrat d’un an, d’une valeur de 800 000 $. Il a parié sur lui et est prêt à encaisser.