WWE Raw : Québec frappe un circuit!

Publié aujourd'hui à 16h06

Mis à jouraujourd'hui à 16h06

Avant même la présentation de Raw lundi soir, on savait que les amateurs de lutte de Québec avaient répondu présents.

Ce qu’on ne savait pas, c’est à quel point ils allaient être réactifs à l’émission.

Mais la réponse n’a pas tardé à arriver.

Ça aide quand on débute le tout avec Sami Zayn vous me direz, mais c’est beaucoup plus que ça.

La foule présente au Centre Vidéotron a rivalisé avec les meilleures foules du Centre Bell et doit maintenant devenir un incontournable pour la WWE. C’est bien dommage pour Ottawa, mais aréna de 18 000 sièges pour aréna de 18 000 sièges, Québec vient de s’établir comme une destination de choix pour l’organisation d’Ari Emmanuel et de Vince McMahon. Elle vient de faire sa place sur la planète lutte!

Laval aura toujours un statut particulier parce qu’elle a la Place Bell, un aréna de 10 000 places qui fait plus que le travail. Je parlais avec des gens de la WWE qui me racontaient qu’ils en visitent des arénas de la Ligue américaine de hockey et qu’ils avaient été agréablement surpris de la qualité des installations présentes à la Place Bell. Et pour un événement non télévisé, c’est exactement ce genre d’amphithéâtre que tu as besoin.

Toronto a l’avantage d’avoir les deux types d’arénas, alors qu’au Québec, il n’y a que deux arénas capables d’accueillir une équipe de la LNH, le Centre Bell et le Centre Vidéotron, et un seul pour l’AHL, soit la Place Bell. Le Colisée Vidéotron et ses 4 000 sièges ne seront jamais considérés par la WWE, parce que même si un spectacle y était présenté à guichet fermé, on se couperait l’herbe sous le pied en enlevant la possibilité d’avoir deux ou trois mille personnes de plus. Aussi, il ne serait pas rentable pour la WWE d’y aller avec un spectacle qui attirerait uniquement 4 000 personnes.

Lundi soir pour Raw, Québec s’est élevée dans la cour des grands et c’est tout à son honneur. Elle a longtemps milité pour avoir la WWE et après avoir frappé un double l’an dernier, elle a frappé un réel coup de circuit lundi!

Kevin, Sami...et Maryse!

Pourtant, ce n’est pas comme si le spectacle en était un à tout casser. Le Raw de lundi ne fera pas partie des plus spectaculaires. Un segment trop long entre Becky Lynch et Trish Stratus, un match par équipe babyfaces contre babyfaces entre le New Day et l’équipe composée de Drew McIntyre et Matt Riddle et Cody Rhodes qui n’entre pas sous les notes de sa chanson si populaire, et ce, à deux reprises, n’ont certainement pas aidé.

Mais la foule n’en avait rien à secouer.

Elle a été en feu toute la soirée, peu importe le segment, et quand elle a jugé bon de le faire savoir aux vedettes de la WWE, elle ne s’est pas gênée, comme avec le « on s’en câlisse » dirigé à Trish.

À l’inverse, lorsque ce qu’elle voyait un segment ou un match qu’elle aimait, elle était encore plus bruyante.

Le début avec Sami Zayn, une ovation qui ne finissait plus de finir! Et après que Zayn se soit fait entourer par le Judgement Day, l’entrée en scène de Kevin Owens. Les deux ont reçu une réaction de rock star!

Davantage lorsqu’Owens a dit au micro, en ondes, « À soir, on vous crisse une volée! »

La foule a explosé!

Les amateurs ont aussi beaucoup réagi à la présence du Miz. Arrivé dans le ring juste avant ou pendant la pause, la foule s’est mise à crier « On veut Maryse! », en référence bien entendu à la Québécoise Maryse Ouellet – épouse du Miz, qu’on voit à l’occasion à ses côtés dans les scénarios – et a continué sa ritournelle lorsque la lumière rouge s’est allumée.

Excellent dans ce genre d’environnement, Miz a eu la réplique facile.

« Maryse vient de Montréal, elle ne serait jamais venue dans une ville comme Québec! »

Bon. Techniquement elle vient de Deux-Montagnes, mais vous comprenez le point!

Une fin heureuse

Seth Rollins a toujours une bonne réaction au Québec et ça n’a pas été différent à Raw. Son thème d’entrée est tellement populaire et chanté!

Du côté des combats, Chad Gable face au champion Intercontinental Gunther a soulevé les passions. Un des meilleurs matchs présentés à Raw cette année. Gable est vraiment sous-estimé.

Toutefois, c’est la finale qui aura eu les meilleures réactions. Tout d’abord, un combat par équipe entre Owens et Zayn face à Damien Priest et Finn Balor, qui s’est terminé rapidement à la suite de l’intervention de JD McDonaugh.

Comme on pouvait s’y attendre, Cody Rhodes est venu aider ses amis et un combat trois contre trois s’en est suivi avec Dom Mysterio comme troisième membre pour son équipe.

Un Cross-Rhodes, un Helluvakick et un Stunner sur Dom Dom plus tard et la soirée de terminait comme elle se devait : une victoire pour Cody, Kevin et Sami!

Un Raw qui sera sans aucun doute mémorable pour tous ceux et celles qui étaient sur place. Et un Raw qui sera mémorable pour Québec, qui s’est mise sur la map de la lutte professionnelle et qui a montré aux 180 pays, dans 25 langues différentes, ce qu’elle pouvait offrir comme soutien aux vedettes de la WWE.

Québec, je n’ai qu’un mot pour vous: bravo!

La reconnaissance de Sami et Kevin

S’il y a une chose que Sami Zayn et Kevin Owens font, c’est de ne jamais oublier d’où ils sont partis et les personnes qui les ont aidées en cours de route.

Que ce soit en étant contents de revoir un promoteur d’une organisation de lutte indépendante qu’ils avaient bien apprécié, que ce soit en donnant des billets à d’anciens collègues ou encore, en donnant des entrevues à des médias qui les ont toujours supportés, ils trouvent toujours le tour d’être reconnaissants.

Hier, Kevin a amené ça une coche plus loin en y allant d’un discours enflammé après que Raw soit sortie des ondes.

Après avoir remercié ses parents, son épouse, ses enfants, Sami Zayn et Dusty Rhodes, il a pris le temps de remercier deux promoteurs de la région de Québec.

Je vous en parlais hier, la EWR a été très importante dans le cheminement d’Owens et Zayn et Kevin a pris la peine de remercier son actionnaire principal, Éric Picard. Puis, il a enchaîné en remerciant Steve Boutet de la NSPW, qui était d’ailleurs assis en première rangée. Il a mis « over » la NSPW comme on dit dans le milieu, en suggérant aux amateurs d’aller voir la promotion de Québec.

«Sans la EWR et sans la NSPW, je ne serais pas où je suis aujourd’hui!» a -t-il mentionné devant les milliers de partisans encore présents.

Une publicité et un sceau d’approbation sans prix pour Boutet et son équipe, qui s’ajoutent à toute la crédibilité et le succès que l’organisation ont dans la Vieille Capitale.

Kevin n’était pas obligé de dire tout ça. Mais c’est aussi ça Kevin Owens!

Les Anti-Pods de la Lutte à Québec, un beau succès!

Je tiens à remercier tous les amateurs qui ont assisté à notre enregistrement des Anti-Pods de la Lutte dans le hall d’entrée du Centre Vidéotron avant Raw.

Ce fut une autre expérience très plaisante et satisfaisante pour Kevin Raphaël, Fred Poirier et moi.

Pour ceux et celles qui voudraient écouter l’épisode spécial, avec comme invités spéciaux Pee Wee, Klode Maloon, Loue O’Farrell, Steve Boutet, Marko Estrada et nul autre que Robert Lepage c'est ci-dessous.