Un retour dans la NFL ou la retraite pour Antony Auclair ?

Antony Auclair oscille toujours entre la poursuite de sa carrière et la retraite du football.

Dans une entrevue avec Stéphane Turcot, l’ancien ailier rapproché des Buccaneers de Tampa Bay explique que son désir de jouer est toujours présent, mais pas à n’importe quelle condition.

«Pour l’instant je suis en réflexion. Je voulais absolument éviter tout ce qui était camp d’entraînement, camp de printemps pour me laisser une chance d’être en santé et de voir quels sont mes options.»

«J’ai reçu quelques appels pour les camps d’entraînement, mais ce n’est pas quelque chose qui m’intéressait. Je trouve que les risques de blessures sont trop élevés.»

Auclair sait bien de quoi il parle. Une blessure au genou subie en juillet 2022 lors du camp d’entraînement des Texans a bousillé ses chances de se tailler une place avec la formation.

Après quelques semaines de réadaptation, l’ancien du Rouge et Or a été embauché par les Titans du Tennessee. Mais après trois semaines, il avait demandé d’être libéré en raison des blessures persistantes.

«Au stade où je suis rendu dans ma carrière, après six ans, je préfère attendre et éviter les périodes où les blessures [sont plus fréquentes].»

«J’ai encore à donner, si ce n’est pas comme joueur, ce sera comme entraîneur. Pour l’instant, je suis un peu entre les deux.»

En attendant la suite de sa carrière, Auclair continue de s’impliquer la communauté. Il est devenu porte-parole de l’organisme DAM (le diplôme avant la médaille) qui aide les élèves du secondaire de la région de Québec à éviter le décrochage.