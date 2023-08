«J’ai travaillé beaucoup sur moi-même» - Samuel Poulin

Ayant dû s’absenter momentanément en cours de saison 2022-2023 pour des motifs personnels, l’attaquant Samuel Poulin regarde vers l’avant et entend faire sa place dans l’organigramme des Penguins de Pittsburgh.

Le hockeyeur de 22 ans a effectué ses débuts dans la Ligue nationale en octobre, mais après une rétrogradation au club-école de Wilkes-Barre/Scranton, il a pris une pause en décembre et n’est revenu qu’en avril dernier. Même s’il dit être encore de peaufiner sa préparation afin d’améliorer sa condition physique, il a confiance de revenir en force.

«J’ai travaillé beaucoup sur moi-même au cours des récents mois. Actuellement, ça va bien. Il faut juste être prêt à jouer au hockey. C’est tout ce qui compte maintenant», a-t-il affirmé en marge du camp de perfectionnement de l’organisation plus tôt cet été, tel que rapporté mardi par le site officiel des Penguins.

«Je pense qu’il s’agit d’adopter un état d’esprit nouveau, a-t-il renchéri. Je n’ai pas joué depuis quelques mois et mon corps n’a pas été trop habitué à ce stress. Je dois être patient pendant ce processus et éventuellement, je reviendrai au niveau d’autrefois. [...] Je joue au hockey depuis l’âge de 3-4 ans. C’est ce que j’aime faire. Les choses n’ont pas vraiment changé. Je suis toujours heureux de me retrouver à l’aréna et sur la patinoire.»

Un entraîneur satisfait

Questionné sur le patineur qu’il risque bien de revoir dans la Ligue américaine (LAH), l’instructeur-chef de la filiale, J.D. Forrest, a corroboré les dires de Poulin.

«Avec tout le respect que nous avons pour lui, nous sommes juste contents qu’il soit ici, précisait-il au camp de perfectionnement. Il est en excellente position et c’est un bon jeune. Nous sommes satisfaits de le voir impliqué dans tout cela.»

La 21e sélection du repêchage en 2019 a récolté 37 points en 72 rencontres lors de sa première campagne à Wilkes-Barre/Scranton en 2021-2022. L’ancien du Phoenix de Sherbrooke et des Foreurs de Val-d’Or, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a touché la cible quatre fois en 15 sorties au sein de la LAH l’an passé.