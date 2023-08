David Krejci a-t-il une dent contre Bruce Cassidy?

Nouvellement à la retraite, l’ancien attaquant des Bruins de Boston David Krejci s’est permis de revenir sur un moment qu’il n’a pas apprécié durant sa carrière.

L’homme de 37 ans a discuté de la finale de la Coupe Stanley de la saison 2018-2019 lors d’un entretien avec le média tchèque iSport.cz. Les Bruins avaient baissé pavillon en sept parties contre les Blues de St. Louis et la formation du Massachusetts était dirigée par l’entraîneur-chef Bruce Cassidy.

• À lire aussi: LNH: les Bruins peuvent oublier Mark Scheifele

• À lire aussi: Bruins : aucune jalousie entre Patrice Bergeron et David Krejci

• À lire aussi: David Krejci imite Patrice Bergeron

À cette époque, Krejci pilotait le deuxième trio des Bruins. Il œuvrait tout le temps avec Jake DeBrusk comme ailier gauche, mais voyait régulièrement un nouvel ailier droit à ses côtés.

Le premier trio des «Oursons» était composé de Brad Marchand, de Patrice Bergeron et de David Pastrnak. Krejci aurait souhaité que le dernier de ses trois hockeyeurs évolue sur son unité, ce que Cassidy ne lui a jamais accordé.

«Je pense qu’il aurait dû séparer ces trois-là et me donner un peu d’aide, a déclaré le Tchèque. En 2019, nous étions en finale et je venais de connaître une saison de 70 points sans évoluer avec "Pasta". Si seulement Cassidy avait été plus ouvert d’esprit...»

«Je crois simplement qu’il aurait pu être plus accommodant, a-t-il ensuite dit. Il m’a fait jouer avec Karson Kuhlman à droite pendant le septième match. C’est un excellent joueur et une bonne personne, mais j’aurais souhaité jouer avec un hockeyeur qui avait plus d’expérience dans la Ligue nationale sur mon trio. Karson avait disputé la majorité de la saison avec notre club-école.»

En effet, l’ailier droit ne comptait que 11 matchs d’expérience en saison régulière dans le circuit Bettman avant d’amorcer les séries en 2019. Lors de la septième rencontre contre les Blues, il participait à son huitième duel éliminatoire.