Boxe : une autre ceinture à la portée de Mary Spencer

La boxeuse Mary Spencer aura une raison supplémentaire de se motiver pour son duel-revanche avec la Belge Femke Hermans, car en plus de la ceinture IBF des poids super-mi-moyennes, celle de l’IBO sera sur la table lors du combat prévu le 11 octobre au Casino de Montréal.

La Canadienne voudra racheter sa défaite par décision unanime lui ayant fait perdre sa couronne de l’IBO le 16 décembre à Shawinigan. Contre Hermans (16-4-0, 7 K.-O.), qui en sera à une troisième défense de son titre, elle se présentera dans l’arène avec le couteau entre les dents.

«Je suis très excitée [...] que l’IBO a autorisé que le titre mondial soit à nouveau en jeu. De savoir que le titre qui m’a glissé entre les doigts en décembre, lors de mon premier championnat du monde, est de nouveau accessible, ajoute une grande motivation et me rends encore plus déterminée à aller chercher la victoire», a mentionné Spencer (7-1-0, 5 K.-O.) dans un communiqué de son promoteur, Eye of the Tiger Management.

Au cours du gala, les spectateurs pourront également voir à l’œuvre Erik Bazinyan, Wilkens Mathieu et Leïla Beaudoin, entre autres.