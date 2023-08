Un court passage en prison pour Alex Galchenyuk

Le hockeyeur Alex Galchenyuk s’en tirera plutôt bien malgré les accusations auxquelles il faisait face pour son comportement troublant envers un agent de police, alors qu'il n’aurait à passer que deux jours en prison.

La journaliste du site The Athletic Katie Strang a confirmé lundi avoir obtenu des documents des tribunaux expliquant que cinq charges avaient été abandonnées, mais que l’Américain avait plaidé coupable à une accusation pour menaces.

• À lire aussi: LNH: c’est la retraite pour ce gardien de but québécois

• À lire aussi: Le fils de Radek Bonk signe son premier contrat de la LNH

• À lire aussi: Alex Chiasson obtient une chance avec les Bruins

Ainsi, Galchenyuk s’est exposé à une sentence de 30 jours de prison. Or, l’une de ces journées aurait déjà été écoulée pour temps servi et 27 autres seront suspendues lorsqu’il aura complété un programme de sobriété lié à l’alcool et qu’il aura passé 12 mois sans consommer ou posséder de l’alcool ou des drogues.

L’ancien du Canadien de Montréal a beaucoup fait parler de lui au mois de juillet lorsqu’il a menacé de mort un policier et sa famille à Scottsdale, en Arizona. L’attaquant de 29 ans, ayant à l'époque un contrat avec Coyotes, avait dit qu’il «découperait» l’homme et qu’il «mettrait fin à sa lignée».

Honteux de son comportement, Galchenyuk a intégré le programme d’aide aux joueurs de la Ligue nationale de hockey. Il aurait également présenté ses excuses au représentant des forces de l’ordre.

Son contrat a été résilié par les Coyotes et, aux dernières nouvelles, il se serait entendu sur les termes d’un pacte d’un an avec le Spartak de Moscou, dans la Ligue continentale. Galchenyuk a disputé 11 saisons dans le circuit Bettman, portant l’uniforme de six formations différentes.