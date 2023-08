Tavares: l'ancien DG des Islanders raconte la vraie histoire

Le départ de John Tavares qui a signé un contrat de sept ans avec les Maple Leafs de Toronto le 1er juillet 2018 est encore difficile à accepter chez les partisans des Islanders de New York et certains ne lui pardonneront jamais d’avoir choisi de leur tourner le dos afin d’évoluer avec l’équipe qu’il chérissait plus jeune.

Ayant accepté 77 millions $ afin de poursuivre sa carrière près de son lieu natal de Mississauga, l’Ontarien est considéré comme un traître par plusieurs amateurs de son ancienne organisation. Selon eux, il aurait dû passer toute sa carrière avec les Insulaires, qui l’ont repêché au premier rang de l’encan amateur 2009. Or, l’ex-directeur général du club Garth Snow croit que l’organisation aurait très bien pu éviter la perte de son joueur-vedette.

En entrevue au quotidien «New York Post», Snow a précisé avoir tenté de convaincre son supérieur d’accorder un pacte à Tavares dans les mois précédant la confirmation de son embauche par les Leafs. Toutefois, le propriétaire Scott Malkin était d’un autre avis.

«Sa décision, c’était de ne pas l’échanger nonobstant les circonstances. Il s’était engagé à lui consentir une nouvelle entente. Je me souviens des mots que je lui avais dits : "es-tu prêt à conduire l’auto le long de la falaise toute la saison et te rendre à l’ouverture du marché de l’autonomie?" Il était à l’aise avec cette option, voilà tout», a affirmé l’ancien gardien de but.

Ainsi, Snow prétend que Malkin a compliqué sa tâche de conclure un pacte avec le joueur qui a enfilé 47 buts à sa première campagne à Toronto. Et pourtant, la pensée du propriétaire a changé quand un changement de garde a été effectué au poste de DG en juin 2018, quelques semaines avant la perte officielle du capitaine.

«Des idées que j’avais recommandées ont été écartés. Ensuite, j’ai bien ri quand Lou [Lamoriello] est arrivé. Ils ont opté pour ce que j’avais proposé», a-t-il ajouté, sachant néanmoins bien que les efforts des Islanders se sont avérés vains.

De pâles négociations

Snow a d’ailleurs été très franc quant aux pourparlers tenus en 2017. Les probabilités d’en arriver à un accord étaient plutôt minimes. Les négociations ont peu progressé et éventuellement, Malkin a pris le dossier en main, pour le meilleur et pour le pire.

«Je me sens tellement mal qu’il ait été traîné dans la boue pour un enjeu qui n’était pas de sa faute. Les Islanders auraient pu l’échanger s’ils le voulaient, mais la décision était prise. Ce n’est pas à cause de lui s’il n’y a pas eu de transaction», a tenu à dire l’ancien dirigeant.