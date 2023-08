Kevin Owens veut boucler la boucle à Québec

Publié aujourd'hui à 09h50

Mis à jouraujourd'hui à 09h50

On ne le dira jamais assez, la lutte professionnelle est une forme de théâtre unique en soi. Et la participation de la foule est tellement importante au succès d’une soirée. Elle peut carrément faire la différence entre une soirée ordinaire et une autre mémorable.

À quelques nuances près, la WWE a offert le même spectacle à Ottawa et à Laval.

Mais hier soir à la Place Bell, les amateurs étaient survoltés alors que malheureusement, on ne pouvait en dire autant de ceux qui étaient au Centre Canadian Tire samedi soir.

L’ambiance et une foule peuvent complètement changer un spectacle de lutte, c'est fou.

Que ce soit l’entrée de Kevin Owens et Sami Zayn, la présence de Trish Stratus, Rhea Ripley (son t-shirt est celui qui s’est le mieux vendu hier soir), Cody Rhodes ou encore le thème de Seth Rollins, la foule évaluée à environ 7 000 personnes était en feu du début à la fin.

D’ailleurs, après le spectacle, c’est ce dont tout le monde parlait en arrière-scène.

Une différence avec le spectacle de la veille à Ottawa : on a fait revenir les deux Québécois, Owens et Zayn, à la toute fin, dans le match entre Seth Rollins et Finn Balor.

Après un long discours de Rollins qui expliquait être ami avec les champions par équipe depuis très longtemps, Sami s’est adressé à la foule en dans les deux langues officielles, avant de laisser le mot de la fin à Kevin :

«J’pense que la seule chose qu’il me reste à dire c’est... à la prochaine tabarna**!!»

Une première depuis les années 1990

Et la prochaine, pour Laval, c’est dans quelques mois.

En effet, Kevin Raphaël et moi avons eu la chance de faire quelques présences durant l’événement. En plus d’avoir ouvert le spectacle vers les 18h30 en compagnie de l’annonceur maison Byron Saxton et de l’avoir accompagné dans l’arène au début de l’entracte, nous avons eu l’opportunité d’annoncer la prochaine date de la WWE à la Place Bell, soit le jeudi 28 décembre.

C’est donc dire que la WWE viendra pour un total de cinq fois au Québec en 2023. Un SmackDown et un PLE à Montréal, un Raw à Québec et deux spectacles non-télévisés à Laval. Il faut remonter aux années 1990 et à l’époque où Joanne Rougeau était la promotrice locale de la compagnie afin de voir la WWE si souvent au Québec.

Kevin Owens: une longue relation d’amour avec Québec

Parlant du spectacle de Québec, c’est ce soir que le Centre Vidéotron accueillera son tout premier enregistrement télé alors que l’émission phare de la compagnie y sera présentée.

Un événement pour lequel Owens milite depuis longtemps.

«Je me suis battu pour avoir un PLE au Centre Bell et je me suis battu pour amener un show au Centre Vidéotron, explique l’athlète de 39 ans. Je leur disais régulièrement que Québec avait un nouvel aréna, que le monde de Québec voulait voir la WWE, pourquoi on n’y va pas?»

Owens a une relation spéciale avec la ville de Québec.

«Québec a été super importante pour moi. J’avais fait la CCW à quelques reprises, j’ai été présent pas mal tout le long pour la EWR et par la suite la NSPW quand j’avais la chance d’y aller, alors c’est sûr que j’ai de bons souvenirs de Québec.»

Mais pour pleinement comprendre cette relation, il faut remonter presque 20 ans en arrière.

À l’automne 2003, Owens fait ses débuts réguliers sur le circuit indépendant québécois. Si à Montréal, il lutte principalement pour la IWS, à Québec, un vent de changement est en train de s’opérer.

En effet, la CCW du lutteur Sunny War Cloud est vendue au lutteur Éric Picard et deux autres associés. La EWR sera le nouveau nom et dans sa philosophie d’entreprise, elle veut amener les meilleurs du Québec et d’un peu partout et non pas juste des lutteurs de Québec et des environs.

C’est avec cette mentalité que les amateurs peuvent y voir Kevin et Sami Zayn (El Generico) régulièrement. Et le 10 avril 2004, on décide d’amener une vedette du circuit indépendant, qui luttait entre autres à la Ring of Honor, «The Fallen Angel» Christopher Daniels, afin de l’opposer à Owens.

«C’était le plus gros combat de ma carrière à l’époque, et de loin, affirme l’actuel champion par équipe de la WWE. C’était la première fois qu’une promotion de lutte indépendante au Québec amenait une vedette d’envergure. Tellement que les gens disaient à l’époque que ce n’était pas vrai, que Daniels ne serait pas là. La EWR avait dû publier une photo de Daniels à Québec la veille pour prouver que c’était bien réel.»

Mais la EWR ne s’est pas arrêtée là. En septembre, Picard fait venir AJ Styles et pour le spectacle de novembre, il en discute avec Owens.

«Après avoir lutté contre Daniels, et après qu’El Generico et Crazy Crusher eurent lutté contre AJ Styles, le promoteur Éric Picard m’avait demandé contre qui je voulais lutter, et j’avais répondu Steve Corino. C’est là que notre amitié a commencé. Il a été un mentor pour moi et m’avait permis de faire mes débuts au Japon.»

En étant la première à amener des vedettes telles Daniels, Styles, Corino (les trois viendront plus d’une fois), Raven, Homicide, Austin Aries et Petey Williams, la promotion changera la face de la scène locale. Les événements sporadiques de Marc «Le Grizzly» Pilon et la IWS emboîteront le pas, mais Picard et la EWR seront toujours reconnus comme les pionniers.

Québec a forgé la relation d’amitié entre Owens et Zayn

Mais le tout est encore plus spécial pour Kevin, car bien avant de faire leurs débuts à la PWG ou à la ROH, c’est à travers ces voyages à Québec qu’il forgera une amitié toute spéciale avec celui qui est maintenant champion par équipe de la WWE avec lui.

«La EWR et Québec est une des grosses raisons pourquoi on s’est forgé une amitié comme celle qu’on a Sami et moi, explique Owens. Parce qu’avant ça, on se connaissait à peine. Et c’est là que la EWR a commencé à faire des shows à toutes les semaines au Centre Mgr Marcoux, et à part la ICW, c’était assez rare de voir ça au Québec. Tous les vendredis, toutes les semaines, on embarquait dans la même voiture et on faisait deux heures et demie de route et on parlait. On se connaissait pas, mais on a appris à se connaître dans ma Suzuki Swift. On arrivait là-bas, on faisait notre match et on reprenait la route. C’est vraiment comme ça qu’on a appris à se connaître. Une grosse fondation de notre amitié et de la relation qu’on a aujourd’hui, ce sont ces voyages à Québec.»

Boucler la boucle!

Ce soir, Québec vibrera au son de la WWE. C’est carrément ce dont tout le monde parle en ville.

En marge de l’événement, la NSPW présentera un spectacle de lutte au Grand Marché de Québec, à quelques pas du Centre Vidéotron de 17h à 18h, alors que Kevin Raphaël et moi animerons un épisode de notre balado « Les Anti-Pods de la Lutte » dans le hall d’entrée du Centre Vidéotron dès 18h.

On estime que la foule devrait atteindre les 11 000 personnes, soit près du double de ce que la WWE y avait attiré l’an dernier pour un spectacle non télévisé.

Toutefois, pour Kevin Owens, le spectacle de ce soir aura une tout autre signification.

«Avoir un match à Raw à Québec, ce serait pour moi une façon de boucler la boucle!»