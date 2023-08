Apple achètera-t-elle ESPN pour 50 milliards?

Un réputé analyste du secteur financier aux États-Unis croit que le géant Apple a ESPN dans sa mire.

Dan Ives, de la société d’investissement Wedbush Securities, estime que les deux compagnies sont faites l’une pour l’autre («perfect fit»). C’est ce qu’il a récemment fait valoir à des clients dans une note de recherche.

Apple a fait une première incursion dans le marché sportif en faisant l’acquisition des droits de diffusion de la MLS pour 10 ans et 2,5 milliards $.

«[Apple] veut percer le marché du sport en direct et voit ce genre de contenu comme une poule aux œufs d’or. La question n’est pas de savoir si Apple et ESPN vont s’unir, mais quand», a déclaré Ives sur les ondes de CNBC.

Ives évalue à 50 milliards $ le prix d’une telle acquisition pour Apple, qui serait certainement disposée à signer un tel chèque.

C’est le groupe américain de médias et de loisirs Walt Disney Company qui est présentement actionnaire majoritaire d'ESPN, avec 80% des parts.

En mettant le grappin sur ESPN, Apple obtiendrait notamment les droits de la NFL, la LNH, la NBA, la MLB, la Formule 1 et la WNBA, sans oublier les droits du PGA Tour, des tournois majeurs au tennis et ceux des conférences Big 12 et SEC du football collégial américain.