Alex Chiasson obtient une chance avec les Bruins

L’attaquant québécois Alex Chiasson a signé lundi un contrat d’essai professionnel avec les Bruins de Boston et aura ainsi l’occasion de convaincre l’organisation durant le prochain camp d’entraînement.

Le vétéran de 32 ans pourrait donc signer une entente en bonne et due forme si l’expérience au camp s’avère concluante. Lors de la dernière campagne, il a disputé une vingtaine de matchs avec les Red Wings de Detroit, récoltant six buts et trois mentions d’aide. Chiasson mise sur un bon bagage dans la Ligue nationale de hockey, au sein de laquelle il revendique 120 buts et 233 points en 651 rencontres du calendrier régulier.

Le 38e choix au repêchage 2009 a touché 750 000 $ en 2022-2023 grâce à un pacte à un volet.