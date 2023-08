Six manches parfaites pour Édouard Julien et les Twins

Les Twins du Minnesota ont été parfaits défensivement pendant six manches lors d’un gain de 2 à 0 sur les Pirates de Pittsburgh, dimanche.

Le Québécois Édouard Julien et ses coéquipiers ont vu leurs espoirs de réussir le premier match parfait de l’histoire des Twins être réduits au néant en septième manche. Deuxième frappeur à se présenter à la plaque pendant cet engagement, Bryan Reynolds a frappé un double qui a créé la déception dans les gradins du Target Fields. Ce fut le premier des deux seuls coups sûrs des Pirates dans ce duel.

C’est aussi ce qui a mis fin au match du lanceur Dallas Keuchel (1-1), qui a œuvré pendant six manches et un tiers et retiré trois rivaux sur des prises.

Julien, qui était utilisé comme cinquième frappeur, a produit les deux points de son équipe. Il a frappé un ballon-sacrifice en quatrième et un double en sixième. Les deux fois, c’est Donovan Solano qui a mis son pied sur le marbre.

Les Twins et Julien renoueront avec l’action mardi, dans le cadre du premier d’une courte série de deux matchs contre les Brewers à Milwaukee.