L’ADN d’un spectacle non télévisé

Après une pause d’une quinzaine de minutes, la musique de Shelton Benjamin et Cedric Alexander, les anciens Hurt Business, retentit dans le Centre Canadian Tire d’Ottawa. Elle est suivie par celle d’Austin Theory, alors que les trois gladiateurs vont affronter les OC (Luke Gallows, AJ Styles et Karl Anderson).

Pendant l’entrée de ces derniers, Sheldon Benjamin, un heel pourtant, s’accapare du cellulaire d’un enfant en première rangée et prend un égoportrait avec l’enfant en question.

Environ une heure plus tard, après le combat principal opposant Seth Rollins à Finn Balor, le champion mondial de la WWE passera au moins 15 à 20 minutes à signer des autographes et à prendre des photos.

Et c’est sans compter Cody Rhodes, qui a fait la même chose après son combat face à Damien Priest, tout juste avant la pause.

C’est exactement le genre de choses que vous allez voir dans un spectacle non télévisé. En fait, cela fait partie de l’ADN d’un tel spectacle.

Un événement beaucoup plus axé vers le spectateur et non pas le téléspectateur. Une soirée beaucoup plus agréable pour les enfants. Un spectacle beaucoup plus orienté sur l’expérience client.

Même si l’événement a duré environ 2 heures 40 minutes, incluant une pause de 15 minutes, le rythme du spectacle est tel que la soirée passe relativement vite.

On n’a pas les multiples pauses et moments morts d’un Raw ou SmackDown dus aux pauses publicitaires. On n’a pas les longs segments au micro servant à faire avancer une histoire. On n’a pas les nombreuses vignettes diffusées sur l’écran géant et qui ne parlent pas autant aux amateurs sur place.

Un spectacle non télévisé, comme celui d’hier soir à Ottawa et celui de ce soir à Laval, c’est plaisant, simple et facile à aimer!

C’est une soirée où la majorité des favoris de la foule vont l’emporter. C’est une soirée où les lutteurs et lutteuses n’ont pas la même pression et où ils ont généralement plus de plaisir.

Bien sûr, un événement comme Raw, qui aura lieu ce lundi à Québec, a ses avantages. C’est en direct à la télé et le tout a un certain attrait.

Mais un « house show » comme on l’appelle dans le milieu, a un côté plus simpliste, plus près de la foule et plus centrer sur la lutte et l’interaction avec les fans.

Des détails qui font la différence pour Kevin Owens

Hier soir je faisais partie des 5 000 amateurs au domicile des Sénateurs et j’ai bien aimé ma soirée.

Le spectacle a débuté en force avec les champions incontestés par équipe de la WWE, les Québécois – et hier pour l’occasion, les Canadiens – Kevin Owens et Sami Zayn. C’était le retour officiel d’Owens dans le ring après avoir lutté dans un « dark match » la veille, après les enregistrements de SmackDown à Toronto.

Alors que les deux faisaient équipe avec Drew McIntyre contre le trio d’Imperium, ce que j’ai surtout remarqué de Kevin, c’est son travail lorsqu’il tenait la corde et attendait son tour pour embarquer dans l’arène.

J’avais déjà assisté à un séminaire de Kevin qui disait qu’il était très important pour une personne de continuer à être vivante lorsqu’elle est sur le tablier de l’arène dans un match par équipe. Qu’un tel match permet d’être plusieurs à se partager la tâche de faire réagir la foule et qu’il est important pour tout le monde d’y participer constamment.

Bien 10 ans plus tard, Owens n’a pas oublié sa propre leçon.

Il parlait tout le temps. Il parlait à l’arbitre, à ses adversaires, à ses partenaires, aux amateurs. Il était toujours en action sans être en action. Vous comprenez?

Ce sont ces détails qui font pour moi la différence entre un bon lutteur et un excellent. Kevin Owens fait partie de la seconde catégorie.

Une blague sur Justin Trudeau!

J’ai bien aimé aussi le travail de la Canadienne Trish Stratus. Ce n’est jamais évident d’être une heel à la maison. Surtout que Trish luttait dans un spectacle non télévisé pour la première fois en 18 ans.

Et elle s’en est servie.

Dans une promo d’avant-match, elle est revenue sur le fait qu’elle n’avait pas lutté dans ce genre de spectacle en 18 ans:

« Avez-vous une idée de ce que ça veut dire? Absolument rien! C’est pas comme si c’était SmackDown à Toronto. C’est en dessous de ce que je vaux. Je suis dans le milieu de nulle part ici. Tout ce que j’ai le goût de faire, “it’s to split like Trudeau!” »

Très bonne promo pour se faire détester malgré les t-shirts « Thank you Trish » qu’on vendait et avec un gag politique en bonus! J’ai adoré!

On se couche tôt à Kanata!

Une carte sous le thème de la parité alors que sur les sept combats de la soirée, trois étaient des combats féminins.

Mes matchs préférés ont été le premier avec Owens et Zayn, Cody Rhodes face à Damien Priest et la finale entre Seth et Finn. Les deux Québécois et leurs amis, Cody et Seth, ont d’ailleurs été les plus adulés.

Si tout le monde ou presque a été bon dans son rôle, je ne peux pas en dire autant de la foule.

Une foule endormie, pour ne pas dire morte, et difficile à faire réagir comme j’en ai rarement vu une. Et ce n’est pas par manque d’efforts. Le même spectacle au Québec et on n’a pas du tout le même résultat.

Remarquez que c’est peut-être symptomatique de l’endroit.

Le seul restaurant du Centre Canadian Tire qui communique avec l’extérieur a fermé ses portes dans les minutes qui ont suivi le début du spectacle. Y se vendra pas de burgers à la sortie du spectacle, semble-t-il. Même un samedi soir! Comme dirait mon père, à Kanata, ils rentrent les trottoirs à 8h!

La carte de ce soir à Laval

Je ne vous divulguerai pas les résultats, car il est fort possible que le même spectacle soit présenté ce soir à Laval.

D’ailleurs, je vous suggère d’être à vos sièges dès 18h30, si vous ne voulez rien manquer. Une suggestion de Kevin Raphaël et de moi-même! Clin d’œil, clin d’œil!

Alors voici la carte que nous devrions avoir à la Place Bell ce soir:

-Kevin Owens, Sami Zayn et Drew McIntyre c. Imperium

-Rhea Ripley c. Natalya

-IYO Sky c. Charlotte Flair c. Asuka

-Damien Priest, acc. par Rhea Ripley c. Cody Rhodes

-Cedric Alexander, Shelton Benjamin et Austin Theory c. AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson

-Becky Lynch c. Trish Stratus, acc. par Zoey Stark

-Seth Rollins c. Finn Balor

Une foule de 6 000 et 7 000 personnes est attendue pour ce soir à la Place Bell, alors qu’on en attend près de 11 000 pour le Centre Vidéotron à Québec.