L’unité défensive des Alouettes se méfie du «numéro 23» du Rouge et Noir

En bon vétéran, le receveur de passes du Rouge et Noir d’Ottawa Jaelon Acklin a récemment pris le blâme pour les ennuis de son équipe à l’attaque depuis le début de la saison.

«Je n’ai pas très bien joué, c’est de ma faute et celle de personne d’autre, déclarait-il, il y a une dizaine de jours, cité sur le site web du Rouge et Noir. Si je joue mieux, l’équipe sera meilleure. Ça commence avec moi. Je dois en attendre plus de moi-même.»

Lors du match suivant, le dimanche 13 août contre les Argonauts de Toronto, Acklin passait de la parole aux actes en accumulant 157 verges de gains, réussissant au passage son premier touché de la saison. Si le Rouge et Noir a néanmoins perdu, le joueur a relevé sa mission et il sera assurément à surveiller, samedi à Ottawa, contre les Alouettes.

Crédit photo : Kevin Sousa / fournie par la LCF

«Je connais le numéro 23, j’en suis encore à connaître les noms des joueurs dans la Ligue canadienne de football, mais j’ai très bien étudié le jeu du numéro 23 d’Ottawa, a indiqué le demi défensif Kabion Ento, à l’approche du match face au Rouge et Noir. Quand on se prépare, il n’y a pas seulement un joueur adverse de qui il faut se méfier. L’objectif est davantage d’apporter des correctifs face au système présenté lors du match précédent. Le but est de respecter le plan de match et de jouer dur, peu importe les adversaires devant toi. Ce que je contrôle, c’est ma façon de jouer.»

À son dernier match, vendredi passé, le club montréalais n’avait cédé que 12 points aux Roughriders de la Saskatchewan. Aussi bien dire que les correctifs à apporter n’étaient pas tellement nombreux avant d’affronter Ottawa.

Contrer le jeu aérien

Noel Thorpe, coordonnateur défensif des Alouettes, n’allait évidemment pas dévoiler la stratégie préparée pour ennuyer Acklin et ses coéquipiers, mais il a dévoilé les différentes options.

«Chacun a sa façon différente de défendre, on peut opposer un joueur à un autre spécifiquement, selon les qualités athlétiques des joueurs, ou choisir de doubler un adversaire en couverture, a mentionné Thorpe. Le danger en doublant quelqu’un, c’est qu’il y a un autre joueur qui peut te faire mal.»

«Le Rouge et Noir a un bon noyau de receveurs et l’équipe a connu un de ses meilleurs matchs, la semaine dernière, au niveau de la passe, a ajouté le coordonnateur défensif. Leur quart-arrière [Dustin Crum] semble de plus en plus à l’aise avec leur système offensif et distribue mieux le ballon.»

Opportunisme

Malgré une défaite de 44 à 31 face aux Argos, Crum a complété 21 passes en 26 tentatives pour des gains de 292 verges, dont plus de la moitié par Acklin. Le receveur Justin Hardy a aussi bien fait avec sept réceptions pour 62 verges.

«Le Rouge et Noir a plusieurs forces et notre unité défensive devra les attaquer, réussir les gros jeux quand on aura l’occasion de les réaliser», a simplement projeté l’entraîneur-chef des Alouettes Jason Maas.