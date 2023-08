Édouard Julien de plus en plus à l’aise dans le baseball majeur

Le joueur de deuxième but québécois Édouard Julien prend de plus en plus ses aises au sein des Twins du Minnesota.

Il y a deux jours, l’athlète de 24 ans s’offrait un match de quatre coups sûrs contre les Tigers de Detroit. Signe qu’à son troisième rappel dans les majeures, le natif de Québec trouve ses marques.

«Jusqu'à maintenant ça va bien, dans les derniers jours, je n'avais pas beaucoup joué. (...) D'avoir quatre coups sûrs à la dernière partie, d'avoir des bons contacts, des bonnes apparitions au bâton, c'est important pour moi plus que le résultat, alors ça va bien», a expliqué Julien, vendredi, avant le duel opposant les Twins aux Pirates de Pittsburgh à TVA Sports.

Julien admet se sentir de plus en plus confortable au sein du groupe de joueurs, également, au point où un sentiment de normalité s’installe chez lui.

Maintenant, il entend continuer à peaufiner son jeu afin de rester dans les grandes ligues à long terme.

«J'aimerais améliorer un peu de tout, a-t-il souligné. Oui, j'aimerais être meilleur défensivement, mais dans le dernier mois, ça va super bien. Et au bâton, j'aimerais mettre la balle en jeu un peu plus souvent et avoir un peu plus de puissance, mais ça, ça vient avec le temps. Je ne mets pas d'importance là-dessus, mon but c'est de travailler fort à tous les jours et de m'améliorer, d'aller au terrain et avoir du plaisir.»

Voyez l’entretien complet en vidéo principale.