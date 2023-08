À VOIR : ce joueur des Mariners commet une gaffe très embarrassante

Le porte-couleurs des Mariners de Seattle Dylan Moore n’a certainement pas gagné de points aux yeux de son gérant Scott Servais durant le match de jeudi contre les Royals de Kansas City.

L’athlète de 31 ans a commis une erreur de recrue au cours d’une présence au bâton effectuée au début de la septième manche d’une victoire de 6 à 4. Confronté au lanceur Jackson Kowar, il a cogné une flèche au champ gauche et le voltigeur MJ Melendez croyait bien avoir capté la balle en glissant sur le gazon, mais celle-ci s’est échappée de son gant.

Or, le frappeur s’attendait visiblement à être retiré, car après avoir touché le premier coussin, il a commencé à retraiter vers l’abri des siens en gambadant. Ainsi, le joueur de champ extérieur a eu le temps de décocher un relais en direction du premier but et voyant que Moore ne faisait pas d’efforts pour tenter de revenir au coussin, l’arbitre a confirmé le retrait.

You don't see a 7-3 putout every day! pic.twitter.com/lcZMpEgWoz — MLB (@MLB) August 17, 2023

Le principal concerné a conclu la rencontre avec un coup sûr en trois apparitions à la plaque, en plus d’un but sur balles et d’une présence sur les sentiers après avoir été atteint par un tir.