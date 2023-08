Rick Jeanneret rend l'âme à 81 ans

Le célèbre descripteur des Sabres de Buffalo Rick Jeanneret a rendu l’âme jeudi soir à l’âge de 81 ans.

L’organisation des Sabres en a fait l’annonce et la cause du décès n’est pas connue.

Au cours de sa brillante carrière de 51 ans, Jeanneret a surtout été reconnu sa phrase «May Day, May Day». Il s’agissait du but en prolongation de Brad May qui a permis aux Sabres de balayer les Bruins de Boston en quatre matchs lors du premier tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley en 1993.

Le natif de Saint Catharines en Ontario a commencé sa carrière lors de la saison 1971-1972 à titre d’analyste à la radio. Il a par la suite fait le saut à la télévision en 1995 et il a accroché son micro au terme de la campagne 2021-2022.

Jeanneret est un membre du Temple de la renommée des Sabres, du Panthéon du hockey (en tant que lauréat du prix Foster Hewitt en 2012), ainsi que des Temples de la renommée du sport et des descripteurs de Buffalo.

Il laisse dans le deuil sa femme Sandra, ses fils Mark et Chris et sa belle-fille Shelly.

Voyez une compilation des descriptions de but légendaires de Rick Jeanneret dans la vidéo ci-dessus.